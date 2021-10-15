Казахские нацисты выступают против ЕАЭС – Султанов

15.10.2021 22:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Концепция Европа от Лиссабона до Владивостока похоронена стремлением Запада опустить технологический «железный занавес» над Россией, поэтому единственной альтернативой остаётся Евразийская интеграция.

Об этом в ходе конференции в МГИМО заявил Директор исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстана Булат Султанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы глупо отрицать, что противостояние между Россией, США и коллективным Западом будет нарастать. Запад будет создавать не просто железный занавес против России, но будет создавать технологический железный занавес. Мы считаем, что альтернативной является поддержка инициативы Путина о создании большого евразийского партнёрства. К сожалению, единое торговое, экономическое и гуманитарное пространство от Лиссабона до Владивостока сошло на нет, поэтому мы считаем, что предложение Путина – единственная альтернатива для стран членов Евразийского союза», – сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что в Казахстане местные казахские националисты выступают резко против России в плане интеграции, но стремятся к интеграционному процессу с тюркским миром.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Запад усиливает свое воздействие на правящие элиты Центральной Азии, в особенности на руководство Казахстана и придворных олигархов, с целью корректировки их курса и недопущения углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сближения с КНР.