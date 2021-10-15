Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
15.10.2021 22:58 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
ЕАЭС, Казахстан, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Казахские нацисты выступают против ЕАЭС – Султанов

Концепция Европа от Лиссабона до Владивостока похоронена стремлением Запада опустить технологический «железный занавес» над...

Концепция Европа от Лиссабона до Владивостока похоронена стремлением Запада опустить технологический «железный занавес» над Россией, поэтому единственной альтернативой остаётся Евразийская интеграция.

Об этом в ходе конференции в МГИМО заявил Директор исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстана Булат Султанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Было бы глупо отрицать, что противостояние между Россией, США и коллективным Западом будет нарастать. Запад будет создавать не просто железный занавес против России, но будет создавать технологический железный занавес.

Мы считаем, что альтернативной является поддержка инициативы Путина о создании большого евразийского партнёрства. К сожалению, единое торговое, экономическое и гуманитарное пространство от Лиссабона до Владивостока сошло на нет, поэтому мы считаем, что предложение Путина – единственная альтернатива для стран членов Евразийского союза», – сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что в Казахстане местные казахские националисты выступают резко против России в плане интеграции, но стремятся к интеграционному процессу с тюркским миром.

 

Напомним, ранее в Москве заявили, что Запад усиливает свое воздействие на правящие элиты Центральной Азии, в особенности на руководство Казахстана и придворных олигархов, с целью корректировки их курса и недопущения углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сближения с КНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть