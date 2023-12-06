Казахстан превращается в коллективную колониальную Африку англосаксов

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Казахстан становится сырьевой колонией Запада, использующего эту страну якобы для нужд «зелёной экономики», а в реальности для западного ВПК, о чем практически признался в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Об этом пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Так, 1 декабря в ходе Всемирного климатического саммита в Дубае глава РК заявил

«По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода».

Речь идёт как раз о передаче американским, британским и европейским корпорациям более 60 уже разведанных месторождений редкоземельных металлов, не считая того, что им дали право на проведение геологической разведки на всей территории страны и возможность сразу же заключать концессию на добычу в случае обнаружения ими новых залежей этих стратегических полезных ископаемых.

Тем более, что все эти сделки осуществляются секретно за спиной народа посредством подписания кабальных Соглашений о разделе продукции и контрактов по недропользованию.

Более того, во время саммита С5+1 в Берлине в конце сентября Касым-Жомарт Токаев, которого немецкая пресса окрестила «спасителем Европы», предложил создать специальный Консорциум по добыче редкоземельных металлов, который бы объединил германский и западные горнодобывающие компании. Об этом мы уже писали ранее.

И вот теперь эта заявка об особой роли Казахстана уже на международном форуме, проводимого по идеологическим лекалам англосаксов, призванного якобы снизить выбросы парниковых газов за счёт ограничения развития индустрии и энергетики развивающихся стран и навязывания им дорогостоящих «зелёных технологий». Но это ни что иное как реклама многовектороного неоколониализма в чистом виде.

При этом закабаление страны подаётся как великое достижение и огромный шаг в семью «цивилизованных народов», который обернётся грандиозной экологической катастрофой для самого народа и окончательным разграблением его недр. Ведь сейчас Токаев полностью до деталей повторяет действия Назарбаева в 1990 – 2000 года, передавая контроль над стратегическими месторождениями западным корпорациям, называя цинично редкоземельные минералы «новой нефтью».

Более того, Астана выступает фактически в качестве штрейкбрехера на мировой арене, так как наращивая добычу и поставляя по дешёвой цене уран на глобальный рынок, сводит на нет борьбу африканских народов за свою независимость. Ведь целью того же переворота в Нигере, поддержанного народом, было изгнать французские добывающие компании и заставить платить Париж, а вместе с ним и весь ЕС, полную стоимость сырья.

Теперь все эти европейские хищники-колонизаторы перебежали в Казахстан и пытаются уже тут вернуть свои упущенные на чёрном континенте прибыли. РК в этом смысле превращается для империализма в такую коллективную Африку.

При этом удар наносится сейчас подобным шагом и по монополии Китая на добычу и производство многих видов редкоземельных металлов, имеющего еще и свои уникальные технологии их переработки. КНР сейчас имеет 60 – 70% доли на мировом рынке по многим видам этих минералов, и отказ Пекина в июле этого года продавать восемь видов галлия и шесть видов германия в целях защиты национальной безопасности привёл транснациональные корпорации в состояние настоящего шока и паники.

А ведь эти виды галлия и германия критически важны именно для производства высокотехнологичной и высокоточной военной продукции, и, по сути, нынешняя борьба, развернувшаяся за месторождения и запасы РЗМ – это подготовка к будущей мировой войне. Так как тот, у кого имеются в наличие работающие месторождения данных минералов, и может претендовать на успех в этой гонке вооружений и защитить себя или навязать противнику своё превосходство.

В этом смысле Казахстан становится кладовой американского и европейского ВПК, действуя тем самым вопреки интересам России и Китая. И Астана на этом фоне, разрастающейся ожесточённой конкуренции и противостояния между Вашингтоном и Пекином, зазывает англосаксов, потерявших китайские поставки к себе, рассчитывая получить тем самым от них геополитические преференции и опеку.

Например, по итогам климатического саммита Вашингтоном и Астаной было подписано совместное заявление о борьбе с выбросами метана, которое на самом деле ведёт к установлению контроля и даже внешнего управления над казахстанскими предприятиями в сфере добычи нефти, угля и других ископаемых.

Не зря документ готовился специальным посланником президента США по климату Джоном Керри, в котором оговаривается «поддержка» внедрения регулярного обнаружения и устранения утечек метана в «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях.

«Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в атмосферу в различных секторах», – говорится в тексте заявления.

На самом деле речь идёт о покупке и поставке дорогостоящего американского оборудования, которое в итоге будет оплачено казахстанским правительством, так как данные кредиты будут возвратными, что в итоге скажется на себестоимости добываемого сырья.

Эта операция вовсе не гарантирует уменьшения утечек и выбросов, но даст возможность манипулировать и вмешиваться в работу топливно-энергетического комплекса. Тем более в нём оставшиеся государственные активы нынешнее правительство планирует приватизировать в интересах опять-таки американских компаний.

Поэтому это надо расценивать как часть плана по подготовке к такой передаче национальных компаний в руки западного капитала. В понимании правящей компрадорской элиты – это как раз укрепление собственного «суверенитета» от Москвы.

Растущие связи с Западом помогают странам Центральной Азии отстаивать свою независимость в регионе, в котором исторически доминировали Россия и Китай, заявил на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

«Тот факт, что ЕС, США и Запад в целом признали важность Казахстана и других стран в Центральной Азии [и] теперь занимаются гораздо более прочным построением отношений… помочь укрепить субъектность стран Центральной Азии, таких как Казахстан, в отношениях со всеми другими партнерами в мире», — сказал в интервью американскому аналитическому изданию POLITICO Василенко.

Вашингтонское издание еще и иронизирует по поводу последних переговоров, состоявшихся в Астане между Токаевым и Путиным, считая, что они стали площадкой для демонстрации возросшей роли и самостоятельности казахстанского руководство, которое стало всё чаще «показывать зубы» различными символическими жестами.

«Ранее в ноябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заставил российских дипломатов искать наушники, неожиданно выступив с речью вместе с президентом России Владимиром Путиным на своем родном языке, а не на русском, который традиционно был языком дипломатии во всей бывшей Московской империи. Между тем, российский лидер неоднократно ошибался в имени и отчестве своего коллеги, смущенный тем фактом, что оно не соответствует российским стандартам об именах», – отмечает автор статьи под красноречивым названием «Казахстан: ЕС помог нам выстоять против Москвы и Пекина».

Интересно, но в тот же день 28 ноября и вовсе не случайно, когда заместитель министра иностранных дел Казахстана давал интервью американскому журналу POLITICO, Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал доклад, призывающий ЕС и НАТО активизировать взаимодействие с Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, учитывая ослабление влияния России в Центральной Азии.

«Теперь у ЕС есть возможность расширить свои связи с регионом и играть более заметную роль», — говорится в заявлении комитета, утверждая, что план также поможет «сыграть роль в минимизации обхода санкций Россией и Беларусью», используя эти страны в качестве посредников.

И как следствие на прошлой неделе в Казахстане побывал специальный посланник Брюсселя по санкциям Дэвид О’Салливан «в рамках усилий по обеспечению того, чтобы запрещенные товары, которые могли бы поддержать военные усилия России, не попадали через границу».

То есть европейский чиновник не просто инспектировал, а призван был нейтрализовать усилия Москвы по сохранению транзитных возможностей, предпринятых во время поездки Владимира Путина.

И как очередной такой символический жест против России, призванный показать лояльность ЕС и США, стало показательное осуждение 29 ноября на семь лет заключения 34-летнего жителя Карагандинской области Алексея Шомполова, который служил в российской ЧВК «Вагнер» в зоне СВО.

Днём ранее на девять лет был осужден в Петропавловске глава «сепаратистского» «Народного совета трудящихся» Вячеслав Зудерман, а две активистки получили по семь лет заключения.

Подобное не случайно, как и не случайна закупка турецкого и европейского вооружения, анонсированная 30 ноября замглавнокомандующим Силами воздушной обороны Ержаном Нильдибаевым. То есть Астана сейчас всячески и демонстративно всем и особенно Западу показывает, буквально кричит:

«Мы не с Россией!».

Поэтому уже надо учитывать, что в тылу РФ и КНР появляется западная колония, экономика и полезные ископаемые которой усиливают и вооружают сейчас США и НАТО.