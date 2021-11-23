Казахстан превращается в военного союзника Турции

Казахстан всё больше втягивается не только в экономической, но уже и в военной сфере в орбиту Турции. Процесс этот начался не сегодня и закрепляется сейчас созданием в Стамбуле Организации тюркских государств (ОТГ).

После очевидных успехов в Карабахе армии Азербайджана, которая становится составной частью турецкой, сотрудничество между Анкарой и Нур-Султаном только усилилось, и речь идет о развертывании совместных предприятий ВПК.

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То есть «Армия Турана» из пропагандистского фейка постепенно обретает плоть и кровь, становясь реальным направлением интеграционного объединения армий бывших советских среднеазиатских республик под эгидой турецкий военных. Важным в этом деле стал визит еще в октябре прошлого года в Нур-Султан министра обороны Турецкой Республики Хусули Акара, встретившегося со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым.

Стороны тогда договорились о подписании ряда документов, регулирующих вопросы обучения кадров, закупки дополнительных партий турецкого вооружения и проведения совместных учений. И это не было чем-то новым, так как прекрасно укладывалось в соглашение о военном сотрудничестве, заключённом еще в 2018 году между Нурсултаном Назарбаевым и Реджепом Эрдоганом.

Встреча министров обороны Турции и Казахстана.

За прошедший год впервые совместные учения были проведены на территории Казахстана. Причём первыми опубликовали рассекреченное видео Министерства обороны РК о действиях военных двух стран на севере республики именно турецкие СМИ и, в частности, известное Агентство Анадолу. Также в июле этого года была закуплена большая партия военной техники, о чем мы уже писали.

При этом помимо бронетехники руководство РК, поддавшись моде, решило сделать большой заказ знаменитых БПЛА. Можно сказать, что турецкая «дипломатия байрактаров» оказалась вполне успешной, так как теперь Bayraktar TB2 – TB3 оказываются на вооружении сразу двух республик – Казахстана и Киргизии. Подумывали о закупках разрекламированных боевых дронов и в соседнем Узбекистане.

Анкара, неспособная защитить и предоставить свой военный зонтик Центральной Азии, стала взамен усердно продавать собственную военную продукцию, предлагая перевооружить и переобучить офицерские кадры на свой оттоманский лад. И вот осенью Анкара и Нур-Султан подписали межгосударственное соглашение о сотрудничестве между военными вузами. Этот шаг лишь легализовал то, что и так фактически давно осуществлялось.

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Совместные учения Турции и Казахстана на Севере РК.

Так, в рамках соглашения о военном сотрудничестве 200 офицеров армии Казахстана уже прошли обучение в военных вузах Турции. Примечательно, что в качестве «обмена» несколько десятков турецких офицеров прошли обучение и в казахстанских учебных заведениях как раз перед второй карабахской войной. И самое важное, что турецкие военнослужащие штудировали следующие предметы: разведка, спецназ, пропаганда, высшее командование Генерального штаба.

Всё это с целью более глубокого изучения военных уставов бывших советских республик, моделей поведения и наработки опыта действий в русскоязычной среде. То есть турецкие военные уже готовятся к боевым действиям на постсоветской территории, а с учетом поглощения ими азербайджанской армии – речь о создании антироссийского военного блока, объединяющего тюркоязычные страны, уже не является чем-то утопичным.

Угрозу представляет и то обстоятельство, что теперь казахстанские офицеры будут проходить систематическое обучение по стандартам НАТО. Точно так же втягивались в военные планы Пентагона через стажировку и украинские офицеры, которые затем воевали в рамках так называемой АТО и даже возглавляли операции против народа Донбасса. Теперь история в точности повторяется, только кадры армий бывших советских среднеазиатских республик будут готовиться против России и Китая.

Сержантский и младший офицерский состав казахстанской армии, кстати, уже усердно не один год проходит стажировку в Казбате и в Казбриге по стандартам НАТО и в сертифицированном центре альянса «Казцент» в Караганде. Турецкое командование должно теперь попросту объединить под своим началом и управлением все армии младших партнеров по Организации тюркских государств. Поэтому уже сейчас на горизонте начинает маячить перспектива выхода из ОДКБ Казахстана и Киргизии.

Интересные процессы сейчас разворачиваются и в сфере ВПК, так как в целях перевооружения казахстанской и соседней киргизской армий планируется даже построить в РК отдельный завод по производству турецких колёсных бронемашин (БКМ) ARMA-8×8 компании Otokar. По контракту казахстанское правительство должно закупить сразу 96 машин, а затем после строительства завода обязательно закупить еще 800 машин в течение 13 лет.

Не обошлось и без коррупционного скандала, когда выяснилось, что турецкая машина была признана приоритетной по сравнению с отечественной разработкой «Барыс» («Barys»). Оказывается, теперь, что цена анатолийской бронетехники вырастет как минимум в два раза во время производства, сама продукция не будет облагаться налогами, а все основные узлы и детали будут также делаться на родине новоявленного султана всех правоверных.

Вот, что по этому поводу пишет блогер и экономический обозреватель Денис Кривошеев на своём ресурсе:

«Если у нашего государства все же хватит смелости подписать договор с «Коч» и «Отокар», то после поставки первых 90 машин из Турции, на планируемом заводе будут осуществлять только «резку, скашивание краев и гибку броневого листа; сварку деталей и узлов, кузова, проверку швов; пескоструйную обработку и покраску кузова, а также окончательный контроль. А основные компоненты сборки будут поставляться компанией «Отокар». Так что, мы продолжим обеспечивать рабочими местами чужую экономику, ну и станем зависимы от завода от одного поставщика».

Выходит, что локализация производства составит всего лишь 5%, а в казахстанскую армию будут поставляться в течение десятилетия дорогие устаревшие бронемашины, которые еще и проигрывают отечественным и российским образцам как в проходимости, так и в вооружении. То есть фактически Казахстан на этом примере превращается в колонию и периферию более развитых стран Запада и Турции, а само решение отдать предпочтение явно проигрышной бронетехнике было чисто политическим в фарватере курса на геополитическую переориентацию страны на другой блок.

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Сравнительное испытание на полигоне турецкой бронемашины, которая не смогла преодолеть препятствия.

При этом очевидно, что данную продукцию будут навязывать и другим республикам Центральной Азии с целью проведения постепенного перевооружения войск по стандартам НАТО. Не зря же ущербную бронемашину (БКМ) ARMA-8×8 компании Otokar сейчас всеми правдами и неправдами впихивают Бишкеку якобы для оснащения и укрепления погранвойск в деле противостояния таджикским военным, а также для осуществления реванша.

Это показывает, что планы по формированию агрессивного военного альянса под руководством Анкары идёт полным ходом и в ближайшие годы ситуация еще больше изменится в худшую сторону, если смотреть на происходящее в качестве сторонних наблюдателей. Весь регион может быстрыми темпами оказаться враждебным, а политические элиты могут быть способными на открытое предательство.