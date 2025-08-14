В Казахстане началась дискуссия о том, как западные компании фактические обворовывают страну, осуществляя хищническую добычу нефти на месторождении Кашаган на каспийском шельфе, уничтожая уникальное море. Правительство РК потворствует им в этом.

Такова цена колониализма, когда по соглашениям о разделе продукции (СРП), заключённом еще Назарбаевым, республике достаются крохи, а всё ценное вывозится за копейки на Запад. Сейчас, просто, на примере Кашагана это стало более явственным и очевидным буквально для всех.

Спусковым крючком для обсуждений послужила информация, распространённая экспертом в нефтегазовой сфере Нурланом Жумагуловым, который в своём телеграм-канале указал на вопиющие несправедливые условия распределении прибыли, когда за минувший год главные акционеры Exxon Mobil, Eni, Shell и TotalEnergies в рамках консорциума North Caspian Operating Company (NCOC) отхватили себе львиную долю.

Дело в том, что при выручке в 11 миллиардов долларов от этого месторождения Казахстану досталось всего лишь 6%, чего не бывает даже в самых отсталых странах Африки.

«20 % считаются прибыльной нефтью (Profit Oil), доход с которой составил 2,2 млрд долларов в 2024 году. Если доля республики в Profit Oil составляет 10 %, то в денежном выражении Казахстану полагается 220 млн долларов. Цифра точно бьётся с данными PSA. Прибавим все уплаченные оператором NCOC налоги — 430 млн долларов в 2024 году. Итого Казахстан получил 650 млн долларов от нефтедобычи Кашагана против двух миллиардов прибыли акционерами Кашагана. По логике и справедливости должно быть наоборот, согласны?», — возмущается Жумагулов.

Но это еще не всё, так как 80% от полученных средств с месторождения согласно кабальным условиям СРП идут на оплату всех издержек компаний. То есть расходы, связанные с бурением, с созданием искусственных островов, возведением платформ и строительством подводных каналов и работ по углублению дна производятся за счёт Казахстана.

И такие условия будут, пока не будет добыто 3 миллиарда баррелей. Но учитывая, что за последнее десятилетие из Кашагана извлекли всего 1 миллиард, ограбление вообще может продлиться без роста добычи ещё 20 лет. Таким образом РК в последующем получит уже угасающее месторождение.

Самое вопиющее в этой истории, что уничтожение всей биомассы Северо-Восточной акватории Каспия произведено за счёт Казахстана, когда из-за извлечения 20 миллионов тонн грунта при строительстве 56-ти километрового подводного канала была уничтожена уникальная экосистема. Это, не считая постоянных утечек нефти и сероводорода из-за чего в огромных количествах гибнут морские животные и не только у побережья Казахстана.

Но в Астане тщательно скрывают данные колониальные преступления Запада, когда в результате найденных благодаря простым рыбакам и волонтёрам только в этом году несколько тысяч туш мёртвых тюленей, чиновники продолжают упорно ссылаться на деятельность браконьеров и на неблагоприятные природные условия. Массовый мор птиц также объясняется птичьим гриппом или зоонозными заболеваниями, но не результатом утечки ядовитых веществ, химикатов и разливами нефтепродуктов.

Интересно, что в Акорде защищают нынешнее положение вещей, хотя Казахстану всего по ранее обнародованной информации достаётся лишь 2% от прибыльной нефти, а остальные 98% уходят иностранным инвесторам. То есть власти РК – типичная колониальная администрация, которая лишь обеспечивает западным хозяевам бесперебойное выкачивание нефти и добычу сырья, несмотря на превращение республики в безжизненную пустыню.

Примечательно, что и в казахстанском «экспертном сообществе» подхватили дезинформацию, запущенную по заказу американской Exxon Mobil и итальянской Eni о вине России в обмелении Каспия, которую изначально распространили азербайджанские СМИ. То есть и тут стремятся объяснить нынешнюю экологическую катастрофу действиями Москвы. К сожалению, такая пропаганда промывает мозги населению, которое может повторить опыт свидомых.