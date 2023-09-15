Казахстан запрещает российских артистов и поощряет врагов Москвы

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В Казахстане в очередной раз отменили выступления российских артистов, а именно – команды КВН «Камызяки». Причиной снова стало их позитивное отношение к СВО и жителям Донбасса. При этом откровенные русофобы и антироссийские деятели и организации активно привечаются и привлекаются Астаной.

В целом это уже, наверное, 101-я по счёту недружественная акция с привлечением штатных нациков и провокаторов, которые формируют по заданию сверху «общественное мнение» внутри республики с целью недопущения российских исполнителей на эстрадные площадки разных городов РК. Напомним, что фактически были запрещены фестиваль «Жара» Эмина Агаларова, концерты Полины Гагариной и «Хора Турецкого».

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Последний наиболее известный случай был с Григорием Лепсом, которому точно так же в июле отказали в проведении концертов, причём примеру Астаны последовали затем Бишкек и Ташкент.

В данном случае под удар выдрессированных национал-патриотов попали артисты Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, члены команды КВН «Камызяки», вся «вина» которых заключалась лишь в том, что они недавно побывали с гастролями в Донецке и пожелали горожанам «мирного неба, здоровья и улыбок близких людей».

При этом они не делали каких-либо политических заявлений, но тут же попали на страницы мрачно известного сайта украинских нациков «Миротворец», курируемого СБУ.

По сути это и стало сигналом для инициирования целой кампании по сбору подписей под петицией о недопустимости концерта с участием этнического казаха Азамата Мусагалиева на территории Казахстана. В то же время спецслужбы и русофобы меняют тактику своих атак и информационных провокаций, используя для этих целей уже этнических русских, так как петицию на площадке alash.online якобы инициировала жительница Восточно-Казахстанской области проукраинских взглядов Ирина Торопова.

Это такое ноу хау, когда агентуру из числа инородцев привлекают для осуществления таких операций, чтобы отмести от себя обвинения в русофобии и национализме. Так, например, в качестве альтернативы традиционным уже «языковым патрулям» в социальных сетях была создана группа «Қазақстанда 5-бағанды анықтауға арналған топ» по выявлению «сепаратистски настроенных, открыто поддерживающих войну, а также отказывающихся признавать казахский язык в качестве государственного граждан».

И активными участниками данной группы выступает несколько этнических русских женщин, которые вступают в закрытых чатах в «душевные разговоры» с соотечественниками и вызывают их на откровения, записывая на видео и аудио их высказывания и передавая затем в Комитет национальной безопасности (КНБ). Последний уже под штамповку возбуждает уголовные дела и пропускает неосторожных казахстанцев разных национальностей, среди которых оказываются и этнические украинцы, поддерживающие СВО и Россию, через закрытые судебные процессы.

Собственно, технология была перенята, как и «языковые патрули» у свидомых блогеров, по совместительству сотрудников СБУ, которые активно используют для этих целей чат «Рулетка», стараясь вывести на соответствующие уголовно наказуемые заявления русскоязычных жителей РК. Фактически это провоцирование граждан через специальные группы добровольных помощников КНБ, которых уже прозвали «информационным Гестапо».

В случае же с артистами КВН «Камызяки» налаженная схема сработала на ура, так как команда организаторов @vi_project_kz_ и @livent.kz приняла решение в четверг 14 сентября отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды.

«По вопросу возврата билетов обращаться к билетным операторам, у которых была совершена покупка», – написано в распространённом объявлении.

Следующей на очереди оказывается известная российская фигуристка Татьяна Навка со своим ледовым шоу. Против неё уже началась в социальных сетях и в националистических пабликах такая же активная кампания с требованием запрета на проведение гастролей. Пикантность ситуации заключается в том, что она – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Будет интересно понаблюдать насколько в Акорде решатся на подобный шаг.

Собственно, власти даже и не скрывают, что все отмены концертов российских артистов связаны с их установками. Так, на днях новоиспечённый министр культуры РК Аида Балаева недвусмысленно прокомментировала массовый отказ в проведении концертов российских исполнителей в стране.

«Мы будем ставить строгие требования по содержанию. И запрет на концерты будет в случае политической пропаганды и попыток деления общества», – заявила Балаева в своем первом интервью, намекая как раз на все последние случаи.

Что собственно от неё ожидать, если, будучи на посту министра информации в 2020-м году она же по призыву махрового националиста и русофоба Армана Шураева своим волевым решением закрыла ретрансляцию российской передачи «Военная приёмка», переведённую даже на казахский язык.

Националист Арман Шураев и министр культуры Аида Балаева.

«Однако, к сожалению, ретрансляция последнего выпуска цикла данной телевизионной передачи [«Военная приемка» российского телеканала «Звезда»] идет вразрез с официальной позицией Республики Казахстан по важным вопросам международной повестки. Констатируя этот факт, считаю важным руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала «ОҢ ТВ», не допускать к выдаче в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам», — указала министр в своем посте в социальных сетях.

По сути, Аида Балаева сейчас просто переняла эстафету у своего коллеги русофоба Аскара Умарова, только уже в деле установления цензуры в сфере искусства и культуры, которая уже походит на «культуру отмены» в отношении всего российского и русского на территории Казахстана, что безусловно почерпнуто и перенято у Запада.

Таким образом правительство РК лишь пополняется враждебными к Москве государственными деятелями, проводящими прежнюю политику в рамках модных антироссийских трендов.

И на этом фоне в провластных казахстанских СМИ уже закономерно появляются статьи о неизбежной войне с Россией, что можно назвать уже подготовкой общественности и сознательным раздуванием антироссийских настроений. Так, недавно в газете «Жас Алаш», получающей из бюджета многомиллионные средства в рамках исполнения государственного социального заказа, вышла публикация под, казалось бы, обратным заголовком «Россия не может вторгнуться в Казахстан».

В ней автор заявляет, что возможность такого вторжения на самом деле существует, но Москва страшится такого шага, так как встретит неминуемое сопротивление как со стороны народа, так и всего «тюркского мира»:

«Война между Казахстаном и Россией приобретет национально-религиозный характер. Войну будет вести коалиция демократических, национальных и религиозных сил. В ней примут участие добровольцы Турана, добровольцы Ислама».

И в конце он прогнозирует для России неминуемое поражение и вообще конец её государственности:

«В любом случае процесс упадка, распада и разрушения сегодняшней России начался. Это всего лишь вопрос времени. Есть поговорка: «Хочешь мира, готовься к войне». Мы должны постоянно наращивать наш военный потенциал. Мы должны подняться над собой и противостоять каждому агрессивному заявлению России».

Вот оно на самом деле истинное представление правящей казахстанской элиты нынешних отношений с Москвой, которую ретранслируют придворные пропагандисты. И подобная позиция на самом деле отражает неоколониальный характер экономики, оказавшейся полностью под контролем американских, британских и европейских корпораций, которые в реальности и определяют на сегодняшний момент внутреннюю и внешнюю политику Астаны.

Дело дошло до того, что после визита в РК Энтони Блинкена и целого десанта чиновников Белого дома был создан специальный орган, а именно совместная комиссия для предотвращения обхода антироссийских санкций. Вашингтон требует, чтобы любые договоры казахстанских компаний с российскими контрагентами должны иметь предварительное одобрение этой комиссии.

Так, что нечему удивляться, когда в Казахстане с распростёртыми объятиями встречают известного антисоветского «историка» и иноагента Тамару Эйдельман и дают добро на концерты Максима Галкина.

А с 23 по 29 октября прозападное издание «Власть» при поддержке дипломатической миссии США проводит даже «обучающие тренинги» для представителей региональных СМИ, которые должны будут насаждать русофобскую повестку уже на местах.

А то, что в информационном пространстве сейчас резко усилится западное составляющее говорит выделение USAID 50 млн долларов именно для работы с прессой в РК, которую будет осуществлять специально созданное при участии властей НПО KazAID. Так, что украинизация Казахстана происходит не просто быстро, а просто стремительно и запрет на концерты российских исполнителей – это лишь верхушка айсберга.