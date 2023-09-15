Северокорейские бригады могут помочь с восстановлением послевоенной Украины

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Сотрудничество РФ и КНДР может заключаться не только в обмене боеприпасами и технологиями.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия и Китай снимают санкции с КНДР, и если они нам помогут живой силой, не помешают ли они нам на фронте? Потому что есть мнение, что иностранцы только мешают», – спросил ведущий.

«Никогда солдаты на фронте лишними не бывают. Если вам будут говорить, что нет – это не так, потому что войскам нужен отдых. И что самое интересное – у Северной Кореи есть свои тактические наработки. Они готовились воевать в гористой местности, у них все военные объекты спрятаны под землёй. И они создавали специальные снайперские батальоны – не какие-то отдельные группы, а целые большие подразделения снайперов, которые должны растворяться в лесу, и срывать наступление целых полков. Те же снайпера, те же специалисты-спецназовцы могли бы быть очень эффективными», – объяснил эксперт.

«Но самое важное – если всё-таки дойдёт до поставок вооружения, а Северной Корее есть что предложить. Причём есть свои интересные разработки – например, артиллерия калибра 170 мм, стреляющая на 60 километров. Это то, что бы нам очень сильно пригодилось в рамках контрбатарейной борьбы», – добавил он.

Клинцевич уверен, что военно-техническое сотрудничество России и КНДР неизбежно, и в том числе это могут стать рабочие мигранты.

«Уверен, до военно-технического сотрудничества дойдёт. И у нас, и у Китая теперь национальные нормы являются доминирующими относительно международных норм, поэтому если мы внутри страны принимаем какое-то решение, для нас нормы ООН уже будут вторичными. Тем более Запад много где обманул, говорил, что будут поставки гуманитарной продукции, что не допустит голода в Корее, но этого всего не произошло. Поэтому я уверен, что мы будем взаимодействовать. Нам есть, что предложить Северной Корее по всей линейке и гражданской продукции, и технологий. И Северная Корея сейчас заинтересована в выходе на новые рынки сбыта, в освежении своих запасов, возможности направления трудовых мигрантов. Ведь нам ещё предстоит восстанавливать Украину, и там пригодится огромное количество строительных бригад. А корейцы, с учётом их дисциплины и работоспособности, являются самыми оптимальными рабочими. Все крупные строительные компании мечтают, чтобы у них работали северокорейские рабочие. Это тоже один из пунктов взаимодействия», – подытожил эксперт.