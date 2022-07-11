Казахстану грозит распад и потеря суверенитета

11.07.2022  11:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Великобритания, Дзен, Казахстан, Политика, Средняя Азия, США


После Украины США Великобритания перенесут борьбу за мировое господство на территорию государств Центральной Азии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет профессор, доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.

После Украины США Великобритания перенесут борьбу за мировое господство на территорию государств Центральной Азии....

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Анализируя все более недружественную по отношению к Россиию политику Казахстана, он прогнозирует, что следует ожидать выпадения этой страны из ряда важнейших договоров, соглашений и организаций на постсоветском пространстве.

«Однако отдаление Казахстана от России неизбежно повлечет за собой опасность потери им суверенитета, а возможно, не только это. Казахстан – это союз множества племен, и не все казахские племена тюркского происхождения, есть среди них и монгольского происхождения. Нельзя путать тюркоязычных с этническими тюркскими народами», – считает аналитик.

Он также убежден, что существует «серьезная опасность распада» Казахстана, недооценивать которую нельзя.

«После неизбежного краха англосаксонской авантюры в Украине США, Великобритания и их вассалы перенесут свою борьбу за мировое господство на территорию государств Центральной Азии. Кто при этом пострадает и каковы будут последствия для государств этого региона – это предмет отдельного разговора. Многовекторность в политике – это в итоге всегда государственный переворот, а возможно, и крах государства», – резюмирует Кобринский.

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