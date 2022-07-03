Казахстану пора вычистить иноагентов

03.07.2022  02:23 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Информвойна, Казахстан


Казахстану нужно перенимать опыт России по борьбе с нацизмом. Для этого необходимо принять всего два закона – об иноагентах и о запрете реабилитации нацизма.

Об этом в эфире видеоблога политолога Семена Уралова заявил казахстанский активист, борец с национализмом Альжан Исмагулов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я просто мечтаю о том, чтобы у нас, в Казахстане приняли два закона по типу российских.

Первый закон – закон о наказании за реабилитацию нацизма. У вас приняли такой закон, у нас пока еще нет.

А второй закон – это закон об иноагентах.

Мне кажется, это два глобальных удара, которые нанесла Россия именно по внутренней политике, по этим росткам, потому что, согласись, если СМИ какое-то пишет о том, что оно финансируется Госдепом США, это уже вызывает сомнение у людей», – заявил Исмагулов.

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