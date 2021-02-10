Казарин мечтает о большем насилии на российских улицах

10.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Для Украины арест блогера Алексея Навального важен не карьерой российского оппозиционера, а потенциальными антироссийскими санкциями Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время пишет» покинувший Крым журналист Павел Казарин, где на американском «Радио Свобода» превратился в одного из самых ярых антироссийских пропагандистов.

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По его словам, Украина должна внимательно «следить за происходящим в России лишь потому, что украинская реальность зависит от российской».

«Вся нынешняя украинская реальность родилась из стремления Москвы отреагировать на Майдан. В этом смысле украинское внимание к российским событиям довольно инструментально: чем дешевле нефть, тем меньше у России ресурсов. Чем больше насилия на улицах, тем ниже готовность Запада вести с Россией бизнес. Арест Алексея Навального для Киева важен не карьерой российского оппозиционера. Он важен уровнем санкционного давления Запада. Силовой разгон митингов меряется не эмпатией к оппозиции, а судьбой российских газопроводов», – считает автор.

Он полагает, что не стоит следовать призывам игнорировать новости из РФ.

«Внимание Украины к российским событиям может и должно быть вполне рациональным. Потому что украинское будущее напрямую зависит от того, что происходит в стране-агрессоре. Оно зависит от российской устойчивости. От российской монолитности», – резюмирует Казарин.

Примечательно, что в 2014 году Казарин одним из первых получил в Крыму российский паспорт, а когда этот факт всплыл в Киеве и разразился скандал, подал заявление об отказе от гражданства РФ, которое недавно было удовлетворено.