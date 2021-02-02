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02.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Бежавший из Крыма Казарин лишен российского гражданства

Новости Украины

Уехавший из Крыма в Киев журналист Павел Казарин, где на американском «Радио Свобода» превратился в одного из самых ярых антироссийских пропагандистов, лишен гражданства РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Казарин сообщил в своем блоге.

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«После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан», – сообщил Казарин.

Он также опубликовал ответ из российского посольства.

Напомним, что незадолго до отъезда на Украину Казарин предпочел, не афишируя, оформить себе гражданство РФ, причем одним из первых на полуострове.

После того, как эти подробности всплыли, Казарин начал оправдываться «потерей идентичности» и начал процедуру выхода из гражданства РФ.

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