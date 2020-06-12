Казарин-младший связан с российскими силовиками

12.06.2020, Киев, Михаил Рябов

Разоблаченный сегодня украинский пропагандист Павел Казарин, оказавшийся обладателем двух российских паспортов, не мог их получить в числе первых крымчан, не имея протекции со стороны силовых органов РФ.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев, который в 2014 году также покинул Украину и безуспешно пытался оформить гражданство России в Крыму.

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«По состоянию на конец марта в Симферополе паспорт был, наверное, только у Аксёнова. Ну, может, еще у десятка – другого топовых чиновников и силовиков.

На моих глазах в Севастополе в первых числах мая (МАЯ) в экстренном порядке делались паспорта для чиновников среднего звена просто потому, что без этого невозможно было функционирование аппарата.

Поэтому получить паспорт в Крыму даже не в конце марта, а и в апреле можно было либо по большому блату и не без участия силовиков, либо очень быстро подсуетившись в тот краткий миг, когда оформление российских документов уже начали, но население в массе своей процессом охвачено еще не было.

Уже летом за паспортами были огромные очереди, а российские власти предпринимали административные сверх усилия по паспортизации.

Т.е. никаким случайным образом, «не разобравшись в ситуации» и т.п. получить паспорт было невозможно», – пишет Васильев.

«Ну а загранпаспорт в Москве Казарин получил для того, чтобы иметь возможность ездить в ЕС, поскольку опасался, что крымские заграны там не признают. Естественно для этого ему нужно было в свой новенький российский паспорт получать московскую «прописку» (постоянную регистрацию). Либо получать опять же в особом порядке, например через МИД и т.п.», – предполагает бывший одесский депутат.

«Ну и чтобы совсем понятно было – я тогда паспорт в Крыму не получал. А мои товарищи, которые внесли определенный вклад в становление российской власти в Крыму получили документы уже осенью. Т.е. кто получил, конечно. Думаю, что и крымчане-стрелковцы наверняка заходили в Славянск, еще не получив российских паспортов.

Наконец, сам Казарин не мог не знать, что о его паспорте знает Москва. И может обнародовать его в любой день. И тем не менее это его совершенно не смущало. Вопрос – почему?» – задает вопрос Васильев.