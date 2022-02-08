Каждому молодому гражданину Сербии выплатят по 100 евро

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что вся молодежь страны возрасте от 16 до 30 лет снова получит государственную помощь в размере 100 евро.

Об этом сербский президент заявил в программе «Кириллица» на Happy TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце мая, самое позднее в начале июня и уж точно до Видовдана [28 июня – День святого Вита, годовщина Битвы на Косовом поле] все молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет получат еще 100 евро, – сказал Вучич. – Через три дня начнется выплата пенсионерам по 20 тысяч динаров, это около 34 миллиардов, что показывает, что во времена кризиса, в котором мы не виноваты, и энергетики, и инфляции, мы хотим помочь людям».

По словам сербского президента, Сербия в настоящее время ведет переговоры с 92 инвесторами, а общая стоимость этих инвестиций составляет 7,3 миллиардов евро, что включает и создание более 35 тысяч рабочих мест.

«Белград будет центром развития. Сербия меняется, все меняется. Когда-то говорили: зарплата врачей-специалистов будет тысяча евро – она уже есть. Для врачей-специалистов в 2011 году зарплата составляла 609 евро, сегодня – 1 тысяча 20 евро. У работников в красных зонах это 1548 евро. Медсестры имеют более высокие надбавки к зарплате. В 2011 году у них в среднем выходила 282 евро, сегодня это 522 евро. Я думаю, все это очень легко увидеть», – отметил Вучич.