«Каждый может оказаться на месте Парубия» – полковник СБУ боится не выжить

Зеленский фактически разрушил правоохранительную систему, поэтому политические убийства будут происходить чаще.

Об этом в интервью украинскому публицисту Сергею Смальчуку заявил полковник СБУ Роман Червинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Воронина ликвидировали, и мы сегодня не знаем, кто заказчик, и какой мотив. Мы не показали, что наша страна настолько сильна, что она может поймать этих преступников, и посадить в тюрьму. И они были бы как наглядный пример наказания.

Ведь преступник был в шлеме, и мы даже не знаем лица того, кто убил Андрея. Представьте себе – вы находите преступника, даже есть какие-то доказательства, но он говорит, что это не он. И как доказывать, что всё-таки он?

Ведь на месте преступления не осталось отпечатков. Если не будет найдено орудие убийства, то очень сложно будет доказать. Тем более что Львов окружён лесами, там наверняка подготовлены схроны, и он может просто пересечь границу», – сказал Червинский.