Казус Красовского: На каком языке следует говорить с небратьями

Новости Украины

История со скандалом, раздутым явными и латентными заукраинцами российского общественного и информационного пространства вокруг «хейтерской» цитаты ведущего RT Антона Красовского в эфире с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, похоже, подошла к своему промежуточному завершению.

Все причастные высказались, Маргарита Симоньян приостановила сотрудничество с опальным журналистом, найдя его слова «дикими и омерзительными». Сам же невольный виновник скандала успел написать покаянную реплику. На этом можно было бы считать скандал исчерпанным и с чистой совестью переключиться на другие темы медиаповестки, если бы в этой истории, как в капле воды не отразилась та самая червоточинка в тылу, тот системный изъян образа мышления современного российского общества, мешающий ему адекватно воспринимать реальность, и, как следствие, раз за разом обнуляющий наши шансы на победу в нынешней войне, как бы храбро не сражались военные на фронте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Оно, общество, до сих пор вольно или невольно живет в плену мифов, идеологем и этических представлений советского прошлого, которые как гири на ногах мешают привести – в полном согласии с постулатами марксизма, кстати – закостенелую и не соответствующую требованиям исторического момента этическую надстройку в резонанс с нуждами изменившегося постсоветского базиса.

Нынешняя РФ продолжает неосознанно тащить за собой в будущее весь уже давно не актуальный груз представлений о том, как должны быть выстроены отношения с соседними странами и народами. Причем, что особенно печально – это продолжается на инерционном ходу даже сейчас – в фактическом состоянии войны с той же Украиной.

Ведь, что на самом деле происходит? Украина, ее власти, и что более важно – ее СМИ, лидеры мнений и общество рассматривают Россию и русских как своего врага, военного противника, но не только – если нырнуть в украинское информболото вы там таких ужасов про самих себя – то есть «москалей», начитаетесь, что впору будет совершить коллективный национальный суицид, чтобы не занимать незаслуженно чужое, то есть, в самостийной оптике «украинское» место на Земле.

И пожелание нам с вами, всем вместе и каждому по отдельности – «пойти вслед за русским кораблем» – то есть, уйти на дно, умереть, исчезнуть с лица земли, – в этом украинском вокабуляре едва ли не одно из самых приличных и политкорректных. Другие будут много, много хуже, уж поверьте на слово, если не хотите самолично проверять.

Что важно – это уже очень давно не выходки отдельных экстремистов или националистов, не маргинальный, а вполне себе мейнстримный дискурс, ставший общим местом серьезной прессы, которая перешла на повседневный язык ненависти, поминая нас с вами и нашу страну с маленькой буквы и называя «русней», «орками», «лаптеногими» и «рашистами» и «москворотыми» – сплошь и рядом даже на уровне заголовков.

Украинцы уже давно перестали чего-либо стесняться в плане выражения ненависти к противнику – т. е к нам с вами – к русским. Процесс нашего расчеловечивания, о котором любят сокрушаться записные гуманисты, давно завершен и сегодня исправно работает на инерционном ходу, воспроизводя соответствующее клишированное отношение к России у рядовых потребителей информации. Собственно, вы это легко можете увидеть в соцсетях, где изливают тонны желчи и ненависти к нам с вами далеко не одни только тролли и боты кибервойск, но и обычные зараженные русофобией обыватели.

Те самые, которых в России по инерции продолжают считать «братским народом», и, исходя из такой презумпции, наивно ждать, когда же непутевые братья «одумаются» и мы все вновь заживем честно и красиво в триединой Руси.

Неприятная правда для любителей смотреть на мир через розовые очки состоит в том, что нет больше никакого братского украинского народа. Есть сформировавшаяся на наших глазах (последние 8 лет были завершающей стадией этого процесса) антирусская политическая нация украинцев – та самая «АнтиРоссия», появление которой на словах тщатся предотвратить благонамеренные лидеры мнений и политики в РФ, да только уже поздно пить боржоми.

И есть оставшиеся за бортом этой АнтиРоссии русские люди, даже если они по инерции называют себя «русскоязвчными украинцами», которых еще можно спасти, вернув назад в родной дом. Тех, кто между этими двумя берегами или полюсами – исчезающе мало и с каждым годом становится все меньше. И именно от принятых сейчас и сегодня решений зависит, судьба миллионов – то ли они получат шанс на русскость, то ли окончательно вольются в АнтиРоссию.

Почему же украинцы так легко и без лишних угрызений расчеловечивают русских? Именно потому, что они с нами воюют. Воюют, с желанием победить. И напрочь лишены иллюзий о возможности перейти реку вброд, не намочив портков. А в России, как мы видим в частности, на примере «казуса Красовского», до сих пор разводят политесы и играют в политкорректность, культивируя и консервируя усилиями государственного агитпропа устаревшие лет на сорок-пятьдесят представления о действительности.

Потому что нет давно никакого СССР, а есть – враждующие между собой «варварские королевства», одно из которых пока что имеет шанс стать новой точкой сборки на постсоветском пространстве – уже не на интернациональной, а на национальной основе.

И это тоже производное от текущей московской логики торгов, а не войны. Типа «зачем же нагнетать», если нам с ними потом договариваться и за общий стол садиться. Отсюда и вот эта волна доносов от вполне благонамеренных охранителей, полетвшая вдогонку ремарке Красовского, с призывом к правоохранителям «разобраться», «принять меры» и «стереть ослушника в порошок».

Мол, как же так – мы тут понимаешь, изо всех сил стараемся наладить с «братской Украиной» мирный диалог, убеждаем весь мир в том, какие мы белые и пушистые, вопреки киевской пропаганде рисующей нас извергами и садистами. А какой-то «гей на передержке» с RT портит картину своими кровожадными призывами. Не просто мешая договариваться, но и давая повод и аргумент для киевской и западной пропаганды обвинять Россию.

На такого рода подгоны ответить можно только одно: оглянитесь вокруг и разуйте глаза. Удобный пропагандистский образ «страшного русского захватчика» уже давно сформирован и коррекции не подлежит. Быть добренькими для врага, разжалобить и умаслить противника показным миролюбием не получится, мы для него так и останемся «дикими орками», какие бы гуманные жесты доброй воли не делали и как бы тщательно не фильтровали базар, вымарывая оттуда «неполиткорректную лексику».

Более того, любой завтрашний теракт, любое преступление Украины против мирных, будь то обстрел колонны с беженцами, подрыв дамбы или «грязной бомбы» – будет объявлен «российским преступлением», а сомневающихся в такой трактовке заканселят, как «распространителей кремлевских нарративов».

Так что быть белыми и пушистыми не получится по любому. А вот стать для врага страшными и начать соответствовать врагом е придуманному собственному образу – еще не поздно. Но для этого нужно перестать бояться быть неправильно понятыми вражеской пропагандой.

А пока что происходящее вызывает стойкое ощущение абсурда. Идет война, в которой каждый день с «той стороны» несется про «убить русню», а с нашей стороны, за говорящими спикерами как будто стоит какой то невидимый Роскомнадзор, заставляющий самоцензурироваться, дабы не сказать лишнего. Мол, #мынетакие.

Эту раздвоенность, кстати, отлично понимают «на той стороне». А понимая – издеваются, как могут над русской дискурсивной слабостью.

«Казус этого Красовского, «убийцы детей», в том, что он не угадал российский тренд. Считать так, как он сказал, в РФ можно, более того, нужно. А говорить вслух – нельзя. Нужно рассказывать про братские народы. А про это, просто молчать, считать так, но молчать. А он оказался слишком тупым, чтобы это понять, и слишком хотел выглядеть бОльшим, чем остальные. На чем и прокололся», – пишет, например, днепропетровский клеврет Зеленского Максим Бужанский.

И знаете что? Мне трудно что-то возразить Бужанскому, потому что это тот случай, когда враг бьет в самую точку, пусть и оставаясь при этом врагом. В годы ВОВ советская пропаганда не стеснялась лозунга «Убей немца» и не натягивала его на мирных людей. Все понимали, что это – именно о тех, кто пришел с оружием в руках в расчете нас убить. И тут уже как в известном стихотворении «Если дорог тебе твой дом» времен той же Великой войны:

Так убей фашиста, чтоб он, А не ты на земле лежал, Не в твоем дому чтобы стон, А в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, — Пусть горит его дом, а не твой, И пускай не твоя жена, А его пусть будет вдовой.

Это и к вопросу о детях, если что. Потому что трудно не согласиться с публицистом Холмогоровым – одним из немногих, кстати, кто в российском Телеграме подал голос в защиту Красовсеого:

«Суть спора, конечно, не в том убивать или не убивать чьих-то детей. Это подмена и манипуляция. Суть в том, что когда вам говорят: «Ты москаль-оккупант», то говорящего такое надо уничтожить. Просто потому что он вырастет и уничтожит ваших «детей-оккупантов», чем, собственно, выросшие фигуранты обсуждаемой истории и занимаются сейчас в составе ВСУ».

И еще предельно важный вывод, у того же автора:

«Симуляцией несуществующего общего этического пространства с укролибердой, приписыванием им наличия этических запретов, которых у них на самом деле нету, вы обманываете и других и себя. И это намного страшнее неполиткорректных слов Красовского, за которые он извинился. Они перед нами извиняться не будут, ни перед живыми, ни перед мертвыми».

Отмотать назад, к временам «дружбы народов» уже не получится. Придется взрослеть, снимать розовые очки и учится принимать реальность такой, какая она есть: рядом с нами живет враг, цель которого – отобрать нашу землю, которую он считает своей. И с этим теперь жить – на поколения вперед.

Так что боящееся полноценной «антиукраинской» накрутки российского общество начальство делает медвежью услугу и нынешнему, и будущим поколениям. Без четкого понимания того что «Не брат ты мне, гнида бандеровская», этот поезд далеко и победно не уедет. Вопрос сейчас стоит ребром – или мы или нас.

От этого зависит то, кто кому будет платить репарации, и чьи политики и военные в будущем будут сидеть на скамье подсудимых. И третьего не дано.