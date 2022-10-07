Кедми назвал страны, пловцы которых могли уничтожить российские газопроводы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диверсия против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была однозначно организована против России, при том, что защитить их было невозможно.

Об этом в эфире канала «Вольная улица» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В первую очередь [эта диверсия] против России, поскольку это стратегический российский объект. Уничтожается стратегический экономический объект России, которая отстроила не только «Северный поток-2», но и «Северный поток-1», это совершенно ясно. Все подводные структуры уязвимы, все кабели уязвимы, потому что они не строятся так, чтобы их можно было защитить абсолютно от террористической деятельности. Под водой очень легко проводить теракты. Есть страны, которые обладают отличными спецподразделениями, которые умеют это делать, отличная техника, и защитить ни один нефтегазопровод под водой невозможно. Ни один электрический, связи, или кабель с интернетом защитить невозможно. Всегда можно провести диверсию на том или ином участке. Это тысячи километров на большой глубине. Просто это не контролируется», – заявил Кедми

Он отметил, что у ряда стран есть хорошие подразделения, которые могли осуществить данную операцию.

«Такого рода операции в свое время были хороши итальянцы во время Второй мировой войны. Потом это были американцы, англичане хорошо работают под водой, у них большой опыт, у них большой опыт и хорошие подразделения для этих дел. Мы этим занимаемся только в нашем районе, то есть подводные пловцы у нас тоже на высоком уровне, но это не наша территория», – добавил военный эксперт.

Ранее политолог Евгений Сатановский сделал прогноз, что после данной диверсии «на очереди ликвидация «Турецкого потока».