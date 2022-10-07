Кедми назвал страны, пловцы которых могли уничтожить российские газопроводы

07.10.2022  17:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1182
 
Газ, Дзен, Диверсии, Россия, Энергетика


Диверсия против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была однозначно организована против России, при том, что защитить их было невозможно.

Об этом в эфире канала «Вольная улица» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диверсия против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» была однозначно организована против России, при...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


 «В первую очередь [эта диверсия] против России, поскольку это стратегический российский объект. Уничтожается стратегический экономический объект России, которая отстроила не только «Северный поток-2», но и «Северный поток-1», это совершенно ясно.

Все подводные структуры уязвимы, все кабели уязвимы, потому что они не строятся так, чтобы их можно было защитить абсолютно от террористической деятельности. Под водой очень легко проводить теракты.

Есть страны, которые обладают отличными спецподразделениями, которые умеют это делать, отличная техника, и защитить ни один нефтегазопровод под водой невозможно. Ни один электрический, связи, или кабель с интернетом защитить невозможно. Всегда можно провести диверсию на том или ином участке. Это тысячи километров на большой глубине. Просто это не контролируется», – заявил Кедми

Он отметил, что у ряда стран есть хорошие подразделения, которые могли осуществить данную операцию.

«Такого рода операции в свое время были хороши итальянцы во время Второй мировой войны. Потом это были американцы, англичане хорошо работают под водой, у них большой опыт, у них большой опыт и хорошие подразделения для этих дел. Мы этим занимаемся только в нашем районе, то есть подводные пловцы у нас тоже на высоком уровне, но это не наша территория», – добавил военный эксперт.

Ранее политолог Евгений Сатановский сделал прогноз, что после данной диверсии «на очереди ликвидация «Турецкого потока».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть