Кедми предложил России выдвинуть десантные корабли к Одессе

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Новости Украины

России достаточно подойти несколькими десантными кораблями на расстояние 13 миль от Одессы, чтоб на следующий день в городе не уже осталось ни одного бандеровца из числа тех, кто накануне записывали ролики с обещанием вести партизанскую войну против РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина в тот же день падёт, этот режим падёт в тот же день. Нет ни НАТО, ни поддержки, ничего нет, его не надо брать. Ничего там не надо делать, они же первые побегут оттуда. И потом, режим на Украине сегодня такой, что России не надо применять силу», – сказал Кедми.

«Достаточно три десантных корабля с бригадой морской пехоты, остановятся на расстоянии 13 миль от Одессы. К утру в Одессе ни одного бандеровца не останется. Корабли ничего не должны делать, они только должны стать на рейд», – посоветовал израильский эксперт.

«Я думаю, что вы очень оптимистичны», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я оптимистичен только в том, что к утру не останется, к полуночи никого не останется из этих «героев», – подчеркнул Кедми.