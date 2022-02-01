Кедми предложил России выдвинуть десантные корабли к Одессе

01.02.2022  14:30 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

России достаточно подойти несколькими десантными кораблями на расстояние 13 миль от Одессы, чтоб на следующий день в городе не уже осталось ни одного бандеровца из числа тех, кто накануне записывали ролики с обещанием вести партизанскую войну против РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России достаточно подойти несколькими десантными кораблями на расстояние 13 миль от Одессы, чтоб на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Если НАТО двинется из Восточной Европы, Украина в тот же день падёт, этот режим падёт в тот же день. Нет ни НАТО, ни поддержки, ничего нет, его не надо брать. Ничего там не надо делать, они же первые побегут оттуда. И потом, режим на Украине сегодня такой, что России не надо применять силу», – сказал Кедми.

«Достаточно три десантных корабля с бригадой морской пехоты, остановятся на расстоянии 13 миль от Одессы. К утру в Одессе ни одного бандеровца не останется. Корабли ничего не должны делать, они только должны стать на рейд», – посоветовал израильский эксперт.

«Я думаю, что вы очень оптимистичны», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я оптимистичен только в том, что к утру не останется, к полуночи никого не останется из этих «героев», – подчеркнул Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть