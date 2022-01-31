По сценарию СБУ: Нацисты собрались осквернить легендарные одесские катакомбы

Новости Украины

Союз кинематографистов СБУ, творческое объединение «Бандура в кустах» при поддержке фонда борьбы с ожирением «Мы не пролазим в катакомбы» представляют… дешевку позорную.

Итак, для несуществующего лоха, на которого данный «киношедевр» рассчитан, эта новость звучала бы так — одесские патриоты записали видеоролик, в котором сравнили себя с участниками героической обороны Одессы времен ВОВ, заменив нацистов на «рашистов».

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Побряцали оружием — «Отстояли Одессу в 2014-м, отстоим и сейчас». И даже шантажом пригрозили — «Отступать нам некуда, за нами только море». Да? Странно. А я думала, только речка Кривуля — приток Боберки Стрыйского района Львовской области (простите, но истинное кино должно же сподвигать к мысли, вот я и мыслю).

Однако, учитывая, что ключевой фигурой видеоагитки стал Демьян Ганул (та самая «дупа, которая ходила в депутаты»), провокатор на довольствии СБУ, сразу вылезли длинные уши заказчика. Во-первых, если бы речь шла о кинишке, снятой патриотами в складчину, то сразу бы возник вопрос: откуда у них деньги? Тут вариант один — сперли пенсии у своих бабушек где-то под Гадячем, однако в таком случае у них не хватило бы средств не то что на аренду камеры, но и на билеты до Одессы. Во-вторых, откуда в Одессе столько патриотов?..

А в ролике была задействована массовка. Не такая уж массовая, как у династии бондарчуков, но была. Снятая без голов (в прямом смысле — стоят пуза на ножках), но вооруженная винтовками с прицелами.

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Зачем? А вот:

«В ситуации, когда более 100 000 российских войск (это цитата) стоят вдоль наших границ, мы заявляем: мы готовы воевать за нашу свободу и независимость! Именно поэтому все патриотические организации Одессы без сомнения станут единым фронтом против российских оккупантов», — такими словами сопроводил ролик упомянутый Ганул.

Кстати, а следующей аналогии ему точно не простят:

«Граждане нашего города защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад. Мы выстояли в 2014-м, перед современными российскими нацистами, развязавшими войну на украинской земле. Одесситы 2 мая 2014 как никто другой показали, что Одесса — это Украина».

Трудно представить себе контингент, на который рассчитан этот одновременно тупой и циничный поток сознания с подменой понятий. Ибо «все патриотические организации» как раз и ассоциируются у одесситов с нацистами-оккупантами. Только если немецкие были фирменные, хьюго боссовские, то эти криво пошиты на китайской фабрике — с силикагелем в башке. Да и насчет «граждан нашего города», «одесситов»… Ганул, посмотри в свой паспорт с местом рождения в Кировоградской области.

Что касается сценаристов из СБУ, то, конечно, они не могли не догадываться, что множество наци-организаций, якобы объединившихся для отражения атаки РФ, это миф. Ибо состоят они из одного человека, да и то этот один – или сидит, или дома на хуторе. Поэтому решили найти хоть что-то братское, внезапно натолкнув Ганула на мысль о «разнообразии национальностей в Одессе» и на следующий пассаж:

«Несмотря на все разногласия, которые возникли между нами в последние годы. Независимо от языка, на котором мы общаемся. В какие церкви, синагоги или мечети ходим. За кого мы отдавали голоса на выборах. Мы все станем бок о бок против российских оккупантов».

Или вы все еще верите, что патриоты без головы сами это напридумывали? Тогда почему до сих пор не произошла ситуация вроде «Ало, полиция! Тут какие-то быки с оружием орут». В том числе и эти, отчаянные, которые «в мечеть ходят». И что там, кстати, Билецкий, идейный вдохновитель «Нацкорпуса», по поводу «ходящих в синагогу» побратимов думает? Ну, интересно просто.

Другими словами, вопросов много. А ответ на самом деле один: собрали гопоту, которая на крючках (почти на каждом же уголовка), выдали под присмотром ружья, сняли, забрали. Чтоб мы, одесситы, смотрели и боялись.

Снимали, кстати, ролик почему-то на фоне памятника донецким шахтерам, героически погибшим во время обороны Одессы. «Мелко, Хоботов!». Надо было в самом Донецке снимать. Глядишь, и на благое бы пошли дело — органические удобрения.

И еще вам на торт вишенка: актеры ролика вспомнили про «одесские катакомбы, которые не раз давали помощь партизанам». В связи с чем – хочется спросить, а как Ганул в катакомбы пролезет? И попрет же наверняка головой вперед, потом застрянет, а, соответственно, в какое место ему эсбэушный куратор честно заработанный бутерброд с салом «сувать» будет? А если еще не куратор попадется, а настоящий партизан?..