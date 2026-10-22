К концу года Россия полностью нивелирует преимущество Украины от доступа к средствам связи Starlink и Starshield.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могло быть много причин [падения скорости Starshield]: от технических неполадок до указания президента США. Что именно срабатывает, я не знаю. Надо слишком глубоко проникнуть в то, что там происходит, у меня такой возможности нет. Но это не решает никакой проблемы.

К концу года Россия начинает использовать свой Starlink. Starlink улучшает связь, координацию между войсками, координацию огня и прочее, но больше ничего», – сказал Кедми.