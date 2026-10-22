Кедми: Starlink на поле боя всё больше теряет свою эффективность

Максим Столяров.  
22.10.2026 17:38
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, Украина


К концу года Россия полностью нивелирует преимущество Украины от доступа к средствам связи Starlink и Starshield.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К концу года Россия полностью нивелирует преимущество Украины от доступа к средствам связи Starlink...

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«Могло быть много причин [падения скорости Starshield]: от технических неполадок до указания президента США. Что именно срабатывает, я не знаю. Надо слишком глубоко проникнуть в то, что там происходит, у меня такой возможности нет. Но это не решает никакой проблемы.

К концу года Россия начинает использовать свой Starlink. Starlink улучшает связь, координацию между войсками, координацию огня и прочее, но больше ничего», – сказал Кедми.

«Россия искала решение воздушных атак украинских беспилотников и украинских ракет с подавлением электронной возможности Starlink и с созданием более эффективной системы ПВО. И то, и другое продвигается.

Так что сам Starlink на поле боя всё больше и больше теряет свою эффективность. Тем более, что атаки и уничтожение объектов внутри Украины абсолютно не зависят от Starlink», – добавил эксперт.

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