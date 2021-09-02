Кедми: «Зеленский загрязняет своим присутствием и своим дыханием Бабий Яр»

02.09.2021 19:30 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В ходе своего визита в США украинский президент Владимир Зеленский встретился с американскими евреями, почтил память жертв нацизма и заявил, что на Украине антисемитизма якобы не существует.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча состоялась 1 сентября в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне. Там Владимир Зеленский с супругой зажгли свечи у памятного знака «Бабий Яр» в Зале памяти.

Также президент Украины пообщался с лидерами еврейских организаций США.

«Сегодня мы делаем все, чтобы «Никогда больше» действительно означало – никогда больше», – сказал он.

Зеленский вспомнил, что именно 1 сентября началась Вторая мировая война, которая имела ужасные последствия, вызванные особой человеческой жестокостью, ненавистью и бессердечием. При этом о Великой Отечественной войне и Советском Союзе он не вспомнил вовсе.

Рассказав об ужасах той войны и похваставшись, что 2659 украинцев официально носят почетное звание Праведников народов мира, он попытался заверить американцев, что на Украине у идеологии расизма и нетерпимости якобы нет никаких шансов, и лучшим доказательством этого является то, что украинцы избрали его, этнического еврея, своим президентом.

«У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне. Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, пережившего на своей земле Бабий Яр», – заявил он.

Также Зеленский отметил, что в Бабьем Яру за два года нацисты убили, по разным подсчетам, до 200 тысяч человек.

«Меньше чем через месяц, 29 сентября текущего года – 80 лет с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру. Мы будем чествовать память его жертв в течение недели, до 6 октября. Я от всей души хочу пригласить вас вместе с вашими детьми и внуками в Украину, в Киев. Чтобы мы все вместе смогли помолиться за души всех погибших в Бабьем Яру», – резюмировал Зеленский.

Комментируя мероприятие, экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала российского телеведущего Владимира Соловьёва заявил, что таким образом Владимир Зеленский выступает ширмой для возрождающегося на Украине нацизма.

«Только украинский антисемитизм превосходил польский. Он был грубее, ещё более жестокий. Погромы гайдамаков, историки подчитали – было 130 видов казней, когда они занимали еврейские местечки. Я читал эти списки – это жуткая вещь, что они делали с детьми, женщинами… Это зверское, человеконенавистническое, дикое поведение. На это животные не способны. Да, зверь может убить, но такое… Это не люди», – сказал он. «Есть и полезные евреи. Поскольку Украина стремится в Европу, нужна американская поддержка. Как в Америке хорошо посмотрят на то, что этот жидёнок стал президентом. Чёрт с ним, вытерпим. Но зато получим американскую поддержку и помощь. И потом, это хорошо смотрится. Потом скажут, что антисемитизма нет. Какое возрождение нацизма, какое прославление Бандеры, Шухевича и всех остальных, если у них президент еврей», – добавил Кедми.

По мнению экс-главы израильских спецслужб, для любого порядочного еврея Владимир Зеленский навсегда останется предателем, обеляющим и почитающим убийц своего народа.

«Вся подлость этого человечка выявляется в этом лицемерии, что после очередного чествования убийц его народа он ещё загрязняет своим присутствием и своим дыханием Бабий яр. Я думаю, та еврейская община, которая приняла его в Нью-Йорке – они опустились до его уровня. Таких людей нельзя пускать ни в один еврейский дом. Ему нельзя ни руку пожимать, ничего. Он должен быть изгоем в любом обществе больше, чем другие, потому что он беснуется на крови своих предков, пытаясь оправдать и обелить убийц своего народа», – резюмировал он.

В свою очередь, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook напомнил, что пока весь мир чтит героев, сражавшихся с нацистами, на Украине в их честь называют улицы.

«Особенности исторической политики:

В Ашдоде (Израиль) приняли решение назвать улицу именем Героя Советского Союза, генерала армии Якова Крейзера.

В Киеве улицу имени Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина переименовали в улицу гауптмана 201-го батальона шуцманшафт Романа Шухевича», – написал Долинский.