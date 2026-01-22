Келлог подбадривает: Смелее! Путин боится Европу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа должна решиться противостоять России без помощи США.

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа должна принять осознанное решение не быть такой зависимой от Америки в военной сфере. Британия и Франция являются ядерными державами. Но иногда они потирают руки и говорят: Америка всегда будет с нами. Она будет, конечно. Но она хочет знать, до какого времени и насколько серьезно она должна быть вовлечена, когда речь идет об ответе агрессивным странам», – рассуждал Келлог.

Он посетовал на то, что европейцы не понимают, насколько они сильны.