Келлог: Украина обязательно победит к лету – осталось только дожить до марта

Елена Острякова.  
22.01.2026 16:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 539
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Украина страдает от холодов, но «побеждает Россию».

Об этом бывший спецпредставитель президента США по Украине Келлог заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина страдает от холодов, но «побеждает Россию». Об этом бывший спецпредставитель президента США по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я понимаю, что происходит в Киеве, что это ужасная очень суровая зима, но считаю: если Украина пройдет эту зиму и доживет до марта и апреля, то победа будет на ее стороне, а не на стороне России», – вещал Келлог.

Он проговорил ритуальные заклинания о потерях российской армии и ее медленном продвижении.

«Я надеюсь на хороший результат. Война в своей последней стадии. Сейчас проходят мирные переговоры… Я надеюсь, что к лету в независимой Украине будет мир», – убеждал Келлог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить