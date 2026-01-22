Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина страдает от холодов, но «побеждает Россию».

Об этом бывший спецпредставитель президента США по Украине Келлог заявил на международном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что происходит в Киеве, что это ужасная очень суровая зима, но считаю: если Украина пройдет эту зиму и доживет до марта и апреля, то победа будет на ее стороне, а не на стороне России», – вещал Келлог.

Он проговорил ритуальные заклинания о потерях российской армии и ее медленном продвижении.