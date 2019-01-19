Керченской провокацией Украина отвлекла внимание от Донбасса – киевский эксперт

20.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Благодаря провокации в Керченском проливе Украина смогла отвлечь внимание международного сообщества от войны в Донбассе и Минских соглашений.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём была история с Азовским морем? Россия начала давить, чтобы заморозить наши порты, снизить экономическую активность и заставить нас пойти на уступки по Крыму.

Мы в ответ сделали то, что сделали, но добились того, что теперь проблема Минского процесса, проблема на Донбассе… Уже забыли про ЛНР, ДНР, что там перестрелки – это уже фон. А главная проблема сегодня – это Южный Донбасс, порты Азова – Мариуполь и Бердянск, Керченский пролив, Чёрное море и Крым», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что хотя США и нужен конфликт в Чёрном море, Германия и Франция этого не допустят.

«И американцы на это дело тоже очень хорошо подсели, считая, что это хороший способ давления на Россию. Мы, почувствовав поддержку американцев, пошли на более рискованные вещи, например, заявили о том, что любой ценой пройдём через Керченский мост.

Теперь к этому подключились немцы и французы. Это значит, что они не позволят провокаций ни с одной, ни с другой стороны. Им не нужен конфликт в Керченском проливе. Американцам, может быть, и нужна провокация, но немцам и французам – точно нет», – резюмировал Карасев.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Германия и Франция хотят организовать экспертную комиссию, которая будет наблюдать за судоходством в Керченском проливе.