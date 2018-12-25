Керченскую провокацию смоделировали на Японию и Курилы

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Многие страны имеют территориальные споры с Россией, но никто, кроме Украины, не додумался на военные провокации, которые грозят непредсказуемыми последствиями.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил российский либерал Борис Надеждин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть страны, у которых тоже есть территориальные споры с Россией. Скажем, Япония искренне считает, что Южные Курилы – японские. Но никому в Японии не приходит в голову посылать японских моряков на Шикотан и Итуруп, потому что все понимают, чем это закончится. Их повяжут, и всё.

Я прекрасно понимаю, что, с точки зрения Украины, Крым «не наш, а ваш», но есть реалии. С точки зрения японца, тоже Курилы их, ну и что? Они не пытаются их штурмовать с помощью провокаций», – добавил либерал.

Напомним, ранее Надеждин заявлял, что население Украины смирилось с потерей Крыма – Киев не может вернуть полуостров, потому что Россия обеспечивает там лучший уровень жизни.