Кернес похвалился Шарию – лично помог задушить Русскую весну в Харькове

05.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Мэр Харькова, бывший регионал Геннадий Кернес лично помогал задушить процессы «Русской весны» в городе в 2014-м году. Об этом он похвастался в интервью блогеру Анатолию Шарию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кернеса, в Донецке и Луганске удалось создать Народные республики, потому что местная власть там пустила ситуацию на самотек, а в Харькове элиты были против создания ХНР.

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«В Харькове я принимал участие во всех процессах, которые были связаны с так называемой «Русской весной», чтобы не допустить создания ХНР в городе Харькове. Я был против того, чтобы Харьков вышел из состава Украины.

Я считал и считаю, что Харьков – это часть Украины, и верил в то, что большинство людей согласны со мной, поэтому я никуда не убежал, никуда не уехал, я находился на месте и отстаивал эту точку зрения.

Тут дело доходило до того, что чуть ли не началась сессия о создании ХНР, но мы разогнали эту сессию, и ничего у них не получилось.

Что касается Донецка и Луганска, мне кажется, что в Луганске чуть по-другому развивались события и в Донецке. Там и мэры уехали, бросив все на произвол судьбы, и уехали губернаторы. Поэтому там было поле вольное. Хотя в Харькове тоже было достаточно много приверженцев водрузить русский флаг», – заявил Кернес.

Мэр также подчеркнул, что в то время, когда разгонять сторонников России в Харьков приехал спецназ из Винницы, в захваченном здании ОГА уже оставались только «пьяные активисты»:

«Когда уже было все ясно, что отказываются эти активисты от своих требований создать какие-то органы власти, приехал «Ягуар» винницкий, арестовал по команде Авакова этих активистов. Но это уже были не активисты, это уже были пьяные люди, которые не могли найти дорогу домой и остались ночевать у облгосадминистрации», – заявил Кернес.

При этом, Кернес уверяет, что массовка как сторонников Русской весны, так и Евромайдана в Харькове была проплачена.

«Те же активисты сначала были на стороне так называемой «Русской весны». Потом они стали активистами Майдана. Процентов на 70. Им стало больше интересно там быть активистами. Деньги платили», – уверяет градоначальник.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждал, что руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.