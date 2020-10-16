КГБ и МВД Белоруссии выступили с жесткими заявлениями

16.10.2020, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии готовятся провокации. Об этом сегодня журналистам заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий – дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», – сказал Тертель.

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По его словам, по замыслу организаторов данной акции, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Белоруссии.

«И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности», – сказал Тертель.

Напомним, в июне именно Тертель после ареста главного конкурента Александра Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико обвинял в экономических преступлениях «Газпром» и «выше».

Начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков пригрозил протестующим применением оружия.

«Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное.

И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», – сказал Карпенков.