«Х** с тобой, вперёд!» – экс-подельник Коломойского едет на съезд Порошенко

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Переметнувшийся на сторону Петра Порошенко мэр Днепропетровска Борис Филатов, ранее входивший в команду беглого олигарха Игоря Коломойского, заявил о намерении выступить сегодня на съезде, где действующий президент выдвинется на выборы, чтобы попытаться остаться на второй срок.

В своем блоге Филатов сообщил, что Порошенко лично позвонил и пригласил его, передает корреспондент «ПолитНавигатора». (К слову, чиновника не смутило, что он вместо своих прямых обязанностей по руководству городом будет тратить рабочее время на поездку на предвыборное мероприятие).

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«Звонок. Борис, я бы хотел тебя видеть завтра».

«Это предложение, от которого нельзя отказаться?».

«Ты вправе принять любое решение».

«А можно понять мой статус? Гость или выступающий?».

«На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов».

«Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко».

«Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца». Гудки», – пересказал Филатов свой диалог с Порошенко.

Его желание посетить президентский форум поддержал основатель экстремистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош, в свое время также переметнувшийся на сторону Порошенко: «Брат, делай то, что должен делать. Война никуда не исчезла».

Пафосный пересказ Филатовым диалога с Порошенко высмеял работающий на Коломойского тележурналист Александр Дубинский. Он предложил альтернативную версию состоявшейся телефонной беседы, поясняющую, каким образом Порошенко заманивает к себе на съезд региональных царьков, при помощи которых надеется задействовать админресурс.

«Звонок.

– Борь, приходи на съезд.

– Ну, я не знаю…

– В смысле, не знаю?

– Ну, не знаю, что скажет Гена (Геннадий Корбан, еще один олигарх-рейдер из бывшей команды Коломойского, – ред.).

– А что Гена?

– Может не разрешить.

– А ты?

– А что я?

– Да ничего ты…

– Ну, вот, вы сами все знаете…

Гудки…

Снова звонок.

– Хорошо. Я дам вам миллиард на аэропорт.

– Честно?

– Честно!

– То есть, деньги вперёд?

– Х….й с тобой, вперёд…

Пауза. В трубке шушукаются.

– Хорошо, Гена говорит, тогда я приеду.

– Но с тех денег – моя половина!

Пауза. В трубке шушукаются.

– Гена говорит, что тогда я буду говорить только про развитие больших городов!

– Говори что хочешь. Только не заболейте. У меня нет столько миллиардов, сколько вас болеет».