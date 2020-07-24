Хабаровск раскачивают «специальные дебоширы» из Москвы

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В акциях протеста в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала принимали участие «специальные дебоширы», прибывшие из Москвы.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдо-опозиционеров, специальных дебоширов, которые ими и кормятся, которые туда прилетели.

В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились эти элементы, – это однозначно… Правоохранители на месте и делают свою работу, причем делают весьма корректно и правильно», – заявил Песков.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что российские правоохранители должны жестко пресечь попытку майдана в Хабаровске и арестовать ближайшее окружение задержанного губернатора Сергея Фургала, которого подозревают организации заказных убийств.

Сообщалось, также, что в бурлящем многолюдными протестами Хабаровске ФСБ задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракты в местах скопления людей.