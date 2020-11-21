Хабаровские майданщики замахнулись на «элиты федерального масштаба»

21.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Хабаровским майданщикам пора формировать свою элиту, способную стимулировать начало несанкционированных акций и в других регионах РФ, что станет прологом захвата власти либералами в России.

Об этом на созванном либералами «Форуме свободной России» заявил хабаровский журналист и адвокат Константин Бубон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в регионе не сформируется ответственная элита, то не будет и региональной политики, потому что люди не могут вечно стоять на площади. Люди не могут вечно заниматься площадной политикой. Они могут немножечко повоспитать, немножечко вдохновить, направить, наставить на путь истинный своё региональное начальство.

Повседневная политика, всё-таки, будет лежать на институтах общественных и государственных. На таких институтах, как региональный парламент, региональное правительство, региональные партии. Но всё это простым щелчком пальца не решается. Всё это решается в процессе созревания региональной идентичности, региональной политики. Но начинаться это должно всё-таки с людей, с индивидуального выбора каждого конкретного человека.

Я счастлив, что первые задатки, первое начало вот этого созревания, пробуждения людей, я застал в своем регионе, в Хабаровске. Я очень горжусь своими земляками. Я просто хотел бы напомнить, когда в первые дни, в начале июля все в панике искали лидера, кто лидер, кто же стоит за хабаровскими протестами, был дан очень красивый ответ – мы здесь все лидеры. Когда на улице было 80 тысяч человек, на улице стояло 80 тысяч лидеров», – заявил Бубон.

«Если это достаточно глубоко укоренено в людях, то я думаю, что им хватит решимости воспитать свою элиту, сформировать такие региональные институты, которые впоследствии будут способны на федеративном масштабе к взаимодействию между регионами», – добавил спикер.

Отметим, ранее на этом же мероприятии было заявлено, что для захвата власти в России либералы должны делать упор на регионы и пытаться провоцировать протесты в провинциях, прежде всего имея в виду Хабаровск.