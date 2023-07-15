«Хаймарсы» потеряли эффективность»: в ВСУ жалуются на российские системы РЭБ

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В последнее время российские системы радиоэлектронной борьбы стали серьезной проблемой для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил украинский военный аналитик Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о работе российских систем РЭБ.

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«К сожалению, в последнее время это очень серьезная проблема, потому что россияне всегда имели преимущество в средствах РЭБ, а сейчас они это только усилили. Захватчики уже смогли адаптировать приобретенный в этой войне опыт, а потому более успешно используют средства РЭБ на фронте», – сказал Жирохов.

Он добавил, что по этой причине для ВСУ все проблемнее применять БПЛА.

«Особенно беспилотники гражданского назначения. Такие аппараты сейчас «живут» на фронте практически считанные дни. Поэтому, как только враг фиксирует какую-то активность украинских БПЛА, то перебрасывает на тот участок фронта машины РЭБ, и на этом все [для украинского беспилотника] заканчивается», – жалуется эксперт.

Кроме того, он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, признавшего, что боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты РСЗО «Хаймарс» были менее точными из-за того, что российские системы РЭБ находили способы их глушить?

«К сожалению, это действительно так. Господин министр озвучил то, о чем на фронте говорят где-то с полгода. И не только HIMARS, но и высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur уже имеют меньшую эффективность, если вражеская цель прикрыта средствами РЭБ», – отметил аналитик.

По его словам, об этой проблеме в США знают.

«И буквально недавно американцы приезжали на фронт, где изучали возможности для борьбы с российскими системами РЭБ. Вы же понимаете, что сейчас Украина это — полигон. В конце концов, любая война это — полигон для вооружения. Поэтому американцы, россияне и даже китайцы ведут свои наблюдения», – резюмировал Жирохов.