Хакамаду, «как тигрица защищавшую Украину», не пустили в «це Европу»

05.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Организаторы строительного бизнес-форума «Dream Big» в Киеве решили из-за угроз меджлисовцев и националистов отменить анонсированное ранее выступление российской либералки Ирины Хакамады, которая должна была впервые с 2014 года прилететь на Украину с лекцией.

Taryan Group, планировавшая приглашение Хакамады, создана Артуром Мхитаряном, сыном основателя застройщика «Познякижитлобуд», экс-депутата Верховной рады от Партии регионов Нвера Мхитаряна.

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«Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы.

Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления.

Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной», – говорится в заявлении организаторов из Taryan Group.

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, силами которого разгорелся скандал из-за того, что Хакамада в 2014 году лояльно отзывалась о бескровном воссоединении Крыма с Россией (но уже вскоре предлагала выплачивать Украине контрибуции за полуостров), прокомментировал отмену визита либералки.

«В данном случае, мы не боролись против Хакамады, которая является лишь одним из множества жалких беспринципных российских политиков, которые давно уже стали частью путинского режима.

Мы выступили против пятой колонны в Украине, которая почти в открытую встала на путь коллаборации с Кремлем и измены интересам Украинского государства. Нет, мы не победили пятую колонну. Как оказывается в последнее время, она многолика и присутствует даже там, где никак не должна была бы быть. Но мы смогли дать собственным коллаборационистам публичную пощечину. Спасибо вам всем, дорогие друзья! Остаемся и в дальнейшем объединенными и бескомпромиссными… Крым – это Украина!» – объявил Чубаров.

Впрочем, среди украинских националистов есть и защитники Хакамады. Одна из них – известная киевская журналистка Алёна Яхно, экс-пресс-секретарь киевской прокуратуры.

«При всей своей ненависти к РФ, я очень люблю умных российских европейцев. Их немного, но они есть. Хакамада – одна из них. Обожаю эту сильную женщину. Настоящий самурай, которая на всех эфирах твердо стоит на проукраинских позициях.

Поэтому мне очень странно и дико наблюдать срач по поводу ее приезда в Киев на форум. Ирина – друг Украины. Нападать на нее – тупость и мракобесие. А вот вам видео с соловьевской программы, где она защищает Украину, как тигрица», – выступила Яхно в защиту Хакамады.