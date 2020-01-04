«Московская дрянь! Шлюха!» – Меджлис озверел из-за визита Хакамады в Киев

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Анонсированный визит российской либералки Ирины Хакамады в Киев в качестве бизнес-тренера на строительный форум «DreamBIG» вызвал протесты со стороны членов запрещенного в РФ меджлиса.

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Один из руководителей меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев напомнил, что в апреле 2014 года Хакамада похвалила Владимира Путина за бескровное воссоединение Крыма с Россией. (Впрочем, спустя два года та же Хакамада предлагала платить Украине контрибуции за Крым).

«К нам некоторые малороссы-фирмачи пытаются привезти эту путинскую шлюху-крымнашистку. Как говорится, ничего личного, только бизнес (билеты – от 1300 грн.) Но не для нас. Объясните им, пожалуйста, почему им эти деньги поперек горла встанут, потому что они слишком тупые. Или делают вид, что никто ничего не помнит. А нет», – предостерег Муждабаев в своем блоге.

Угрозы поддержал и глава меджлиса Рефат Чубаров.

«Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается на Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве», – негодует Чубаров.

Меджлисовцы обратились к пограничной службе с требованием не впускать Хакамаду.

Организаторы форума, тем временем, уверяют, что Хакамада давно осудила возвращение Крыма в состав РФ.

Обслуживающий Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий считает, что возможный визит Хакамады создаст опасный для самостийной Украины прецедент, даже если учитывать ее предложение о выплате контрибуций за Крым.

«По моему мнению, сама по себе Хакамада, «умная покупательница Крыма», – не самое важное в этом инциденте. Сугубо с точки зрения политических технологий и агитпропа важнее восстановление процесса впихивания Украине вновь «хороших русских» в качестве «друзей и партнеров». Сначала «хорошие русские», потом – все остальные, а потом вдруг оказывается, что мы вновь колония Кремля. Так каждый раз было.

Поэтому принципиально здесь не то, что Хакамада – «хорошая», принципиально, что она – «русская». Лояльный к власти политический деятель государства-агрессора в конце шестого года войны с РФ. И нам ее через каких-то строителей пытаются пропихнуть как «хорошую русскую», эксперта, ценного специалиста и тому подобное.

И это очень плохая ситуация – безотносительно к Хакамаде лично», – предостерегает Голобуцкий.