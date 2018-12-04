Хамоватого украинского пропагандиста выгнали из студии в прямом эфире

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинского политолога Максима Яли выгнали из студии во время передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел во выступления украинского эксперта по поводу координат нахождения российской военной технике на границе с Украиной. Ведущий Евгений Попов попытался прервать речь Яли, однако тот ответил: «Я же специально для вас, Афанасий, повторяю…».



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При этом после того, как ведущий переспросил, как его назвали, Максим Яли, пытаясь оправдаться, заявил: «По некоторым данным, я слышал, что кто-то вас называет Афанасий. А вы Игорь меня называли».

В ответ Евгений Попов попросил украинского политолога покинуть студию, что тот сделал после продолжительных пререканий и попыток закончить свою речь.

«Чистый хам», – прозвучало в студии после ухода скандального гостя.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление Максима Яли в эфире одного из российских телеканалов о том, что ему не жалко украинский народ.