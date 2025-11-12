Хаос нарастает: Зеленский будет разжигать войну, отвлекая от обвинений в воровстве
Офис Зеленского будет заинтересован в еще большем разжигании боевых действий, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала с «пленками Миндича».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Теперь единственный фундамент, на котором они стоят, – это просто война. Они должны сейчас молиться на войну, должны ее разжигать – для них это будет единственным залогом нахождения при власти и дальнейшей безнаказанности», – заявил Дроздов.
Впрочем, считает он, коррупционный скандал уже многое поменял на Украине.
«Раньше все попытки критиковать и говорить про коррупцию списывались на вражеское ИПСО . Теперь уже невозможно списать тему зарабатывания на войне.
Все наибольшие защитные сооружения вокруг власти, которые они себе выстроили за счет военного положения, войны и пришибленных силовых органов, все они сейчас попадали как карточный домик…
Уже нельзя будет списывать на «надо потерпеть, потому что война», «надо помолчать, потому что война», – прогнозирует Дроздов.