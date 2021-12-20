Харадинай направил в столицу Албании сотню боевиков, чтобы встретить Вучича

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Столица Албании Тирана, где завтра должны быть подписаны основные соглашения очередного саммита инициативы «Открытые Балканы», встречает президента Сербии сожженными сербскими флагами и многотысячным протестом.

Инициатором антисербской акции выступает оппозиционная Демократическая партия Албании,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс премьер-министр Албании и представитель Демократической партии Албании Сали Бериша выполнил свою угрозу и вывел на улицы Тираны тысячи сторонников, протестуя против прибытия президента Сербии Александра Вучича и интеграционного проекта «Открытые Балканы».

Охранять место саммита, в ходе которого должны встретиться президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, столичной полицией направлены порядка двух тысяч правоохранителей.

Тем не менее, они не особо мешают толпе, которая разбилась на две группы: одна встречает и намерена блокировать Вучича возле аэропорта, другая митингует возле здания правительства. Протестующие сорвали с флагштоков все флаги Сербии (в честь саммита Тирана была украшена флагами трех стран-участниц) и подожгли их, при этом один из них умудрился сорваться с высокого флагштока и рухнуть вниз, о состоянии его здоровья пока не сообщается.

Также стало известно, что по призыву Сали Бериша лидера Альянса за будущее Косово, глава преступного клана и бывший полевой командир Рамуша Харадинай направил в Албанию сотню своих уличных боевиков.

В посольстве США назвали ситуацию в Тиране «непредсказуемой» и призвали находящихся там американских граждан избежать массового скопления людей.

На данный момент участники саммита находятся в албанском Эльбасане и намерены прибыть в Тирану завтра, чтобы подписать ряд соглашений в рамках «Открытых Балкан»: об условиях свободного доступа к рынку труда, интеграции систем электронной идентификации, о сотрудничестве в области ветеринарии, безопасности пищевых продуктов и кормов и фитосанитарных требований.

Рожденная администрацией Дональда Трампа инициатива «Открытые Балканы» призвана экономически и инфраструктурно интегрировать Балканы, для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Однако против нее резко выступают албанские националисты, опасаясь, что интеграция с Сербией приведет к возрождению Югославии и восстановлению геополитического веса Белграда. На сегодняшний день инициативу официально поддержали только три балканские страны – Сербия, Албания и Северная Македония.