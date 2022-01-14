Харадинай в Гааге: «Я убивал только сербских солдат и офицеров»

Во время слушаний в Специальном суде по Косово в Гааге представитель криминального клана и экс-полевой командир «Армии Освобождения Косово» (UCK) Насим Харадинай отверг обвинения в убийстве мирных жителей.

Об этом сообщает Kosovo Press, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Харадиная, UCK не занималась убийством мирных жителей, а только лишь «защищала Косово».

«Да, я убивал сербских солдат и офицеров, но это не имеет никакого отношения к мирным жителям, я вернулся из Швеции не для того, чтобы дарить цветы, а вернулся, чтобы идти на фронт, – сказал, выступая в суде, Харадинай. – Я согласился умереть. Я был на фронте…. Я не имел дела с гражданскими, как и не занимался такими делами после войны. Моя страна была освобождена, и это нормально. Я был ранен, я мог погибнуть, и никто не задается вопросом, почему они ранили меня. В моем случае никто не требует ответственности за то, почему они меня ранили, или почему я стрелял в них, когда на меня напали, это была самооборона, на меня напали в моей стране».

Стоит отметить, что на момент участия в сепаратистской банде UCK, Насим Харадинай был гражданином Югославии, и, соответственно, воевал против законных властей своей страны.

Как известно, захваченное албанскими сепаратистами Косово было отторгнуто от Сербии при поддержке НАТО.