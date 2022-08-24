Харьков. День города под невыносимые вирши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

23 августа в Харькове день города. В 1943 году он был освобожден от немецко – фашистских захватчиков. Освобождали город тяжело, не с первого раза освободили. Очевидцы рассказывали, что когда по улице Сумской уже шли бойцы Советской Армии, на ХТЗ еще шли ожесточенные бои.

Сейчас Харьков, впервые за много лет, пустой – всех загнали на комендантский час до утра 25 августа. Харьковчане всегда чтили этот праздник, весь город выходил на улицы, в это время съезжались почти все после отпусков, каникул, приезжали студенты, город был похож на муравейник – парк Горького, сад Шевченко, Сумская, все скверы, кафешки в этот день были заполнены до отказа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но не в этот день.

Теперь город представляет унылое зрелище – кое-где во дворах сидят, попивают пиво местные, кто то выходит под подъезд из душных квартир покурить на свежем воздухе, вот и весь праздник.

А ещё харьковчане возмущаются поздравлениями с днём города от местных элиток исключительно на украинском языке и с таким налетом патетики, от которой слипаются уши, даже Ваня Дорн, это певец ртом, который много лет жил и зарабатывал в России, а потом вернулся и стал патриотом, вдруг написал Харьковчанам корявый стих – поздравление.

Харьковчане плюются – за кого они нас все держат?! Но, видимо, такая конъюнктура, такая в Украине сейчас повесточка, и про Харьковчан здесь ничего. Все в угоду русофобской центральной власти. Похоже, последним, кто любил и очень хорошо чувствовал Харьковчан, это был Геннадий Кернеc, царствие ему небесное. Так говорят Харьковчане. Украли у них этот праздник.

Украла киевская хунта, но все жители города Харькова, уверены – обязательно будет вторая дата освобождения Харькова от нацистской нечисти.

А пока, загнав людей в свои дома на комендантский час, по городу шныряют нынешние хозяева города – ВСУшники и всевозможные люди в камуфляже. Они продолжают делать свою работу – держат в заложниках целый город и готовятся к уличным боям, как учили их натовские инструкторы, которые раньше обучали Аль-Каиду, Альнусру, и прочие террористические формирования. Игилизация Украины продолжается…

Памятник Советскому Солдату на улице 23 Августа в Харькове. Этот памятник представители киевской хунты едва ли посмеют снести. Даже они не решатся перейти эту черту. Для каждого харьковчанина это – святое!