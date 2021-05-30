Харьков. Как Добкин бездарно «сливает» выборы мэра

30.05.2021, Харьков, Тимур Комаров

Новости Украины

Ничто в Харькове не намекает на то, что мы увидим жесткую предвыборную битву за город между исполняющим обязанности мэра Тереховым и его главным оппонентом Добкиным.

Соперники пикируются медленно и печально. В 2006 году, когда Михаил Добкин оппонировал оранжевому мэру Шумилкину и технично переиграл его, всё делалось гораздо энергичней и креативней.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В прошлом месяце журналист Эммануэль Гриншпан писал в Le Monde: «Харьков, расположенный на перекрестке гибридной войны России против Украины, обещает стать ареной будущих столкновений».

Не будем гадать, где это обещание пригрезилось французскому эксперту. Статья была написана в разгар информационной истерии по поводу передвижения российских войск вдоль границы Украины.

Гриншпан интенсивно ссылался в статье на всякую нацистскую шушеру, которая в апреле колосилась в так называемом «штабе обороны Харьковщины». А у Нацкорпуса и прочих национал-патриотов были свои расчеты, как присосаться к финансированию, раздувая свою значимость и готовность стоять грудью на пути мифических угроз.

Не исключено, что всю эту показную боеготовность они применят в отношении кого-то из участников предстоящих выборов городского головы. Пока же радикалы используются (и не факт, что в темную) в другой игре: «зашкварь кандидата близостью к Нацкорпусу».

Анатолий Шарий на днях так прокомментировал взаимоотношения основных кандидатов на кресло мэра с ультраправыми: «Забавно читать, как отдельные политологи начали отрабатывать повестку, рассказывая, что для неонациста Билецкого страшная угроза — и.о. мэра Харькова Терехов. Да, конечно. Терехов фоткается с Нацкорпусом, целуется с ними в десна, а одновременно очень им грозит. Придумали бы что более удобоваримое, что ли…»

Постановочным выглядит и совсем недавний конфликт исполняющего обязанности городского головы с уличными музыкантами. Мэрия запретила играть на музыкальных инструментах в саду Шевченко и еще в нескольких парках и скверах. Терехов ссылается на жалобы харьковчан, которым громкая музыка мешает отдыхать. Уличным музыкантам он предложил «тусить» на площади возле Оперного театра.

Сразу же инициатива и.о. мэра обросла скандалами. Одному из музыкантов охранники сада угрожали, что покалечат его. Охрану набирали из бывших АТОшников, поэтому ее методы общения с населением не вызывают удивления.

Можно было бы предположить, что Терехов, пытаясь показать себя руководителем, прислушивающимся к жалобам горожан, не очень удачно разрулил надуманную проблему. Можно было бы допустить, что охрана продемонстрировала своего рода «эксцесс исполнителя».

Но скандал стремительно начал набирать обороты, смещаясь в свидомую сторону. По соцсетям разлетелось видео, как охранники сада Шевченко гоняют пожилого кобзаря. Кобзаря — в саду Шевченко! Обидели!!!

И тут уже могло закрасться подозрение, что доморощенные политтехнологи подсовывают нам неслучайную картинку. Моментально свидомые выступили в защиту пожилого кобзаря. А в один из дней бездельники из «Правого сектора» демонстративно сопроводили музыканта на привычное место в саду Шевченко. Охрана сада на этот раз в бычку не полезла. Но впоследствии, когда бандурист появился на «рабочем месте» без сопровождения «правосеков», охранники опять выперли его из сада Шевченко.

Один знакомый харьковчанин предположил: «Музыкантов явно подставляли под «звирячэ побыття». На этот раз могла быть серия «они же деды». Местный свидомит Игорь Черняк в своем блоге тэгнул министра культуры Александр Ткаченко: «как в Харькове относятся к кобзарям — носителям аутентичной украинской культуры!». Наверное, в надежде, что Ткаченко на родном канале «1+1» организует знатную вонь».

Но здесь большой вопрос: зачем возбудились свидомые? Уже высказывались предположения, что тот же канал Коломойского «1+1» не просто так добавляет информационных шумов к предвыборному марафону Игоря Терехова. Из исполняющего обязанности мэра лепят образ «ватного кандидата», который мог бы понравиться большинству харьковчан.

28 мая немногочисленные почитатели аутентичной украинской культуры собрались у памятника Шевченко на акцию «Сад Шевченко не концлагерь!». Их развлекали харьковские музыканты, которые в свое время были завсегдатаями местного майдана, и примкнувший к ним Немичев, глава харьковского Нацкорпуса. Кроме этого, решили нанести удар по «концлагерю Терехова» открытой фитнес-тренировкой.

В этот момент сад Шевченко действительно не походил на концлагерь (да он и никогда не бывает похож на концлагерь). Акция протеста скорее напоминала прогулку обитателей дурдома.

В общем, свидомые изображают неподдельную ненависть к Терехову, но верится в это с трудом. Многим памятна недавняя фотография и. о. мэра рядом с Величко (Чили), одним из главарей харьковского Нацкорпуса.

Михаил Добкин потратил три весенних месяца на что угодно — только не на создание реального задела для победы. В начале года он озвучил резкие тезисы о том, что Терехов — левый пассажир, который в кресле градоначальника оказался в результате совместной с бизнесменом Фуксом политической аферы. Звучало убедительно.

Многие поверили в серьезность намерений Добкина нахлобучить Терехова. Но их персональное соперничество по линии «кто настоящий соратник или наследник Кернеса, а кто хрен с бугра» быстро наскучит харьковчанам. И это — не на пользу Добкину. Чтоб восстановить репутацию регионального лидера, нужно хорошо потрудиться над выравниванием политической осанки Харькова.

Добкин для многих харьковчан — это напоминание о хороших временах. Годы, когда он работал мэром, были насыщены яркими и важными событиями; «первая столица» считалась форпостом антиоранжевой оппозиции. Годы его губернаторства были благополучным и стабильным периодом для большинства жителей региона. Но эти напоминания будут иметь смысл лишь тогда, когда Добкин начнет реально бороться за возвращение к базовым принципам и ценностям большинства харьковчан, которые в 2006 году выбирали его мэром.

Пока же Добкин не создал никаких ярких общественных движений и инициатив. Он даже свою команду не удосужился предъявить. Зачем Добкину команда, когда у него есть гремучая передача Наташи Влащенко на ахметовском канале и мутные политтехнологи, делающие его всё менее опасным соперником для Терехова?

И дело не только в недавних результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). К этим результатам, рисующим Терехову наибольший рейтинг в харьковской гонке, с немалым отрывом от Добкина, можно отнестись критически. Что Добкин и делает в последнем эфире у Влащенко.

Он напомнил, что КМИС рисовал хорошие результаты на киевских выборах Андрею Пальчевскому и его команде. «Где сегодня результаты КМИС и господина Пальчевского?»

Но дело, прежде всего, в самом Добкине. Какую силу он представляет? Наташа Влащенко не в счет. Намеки на поддержку каких-то людей из «Блока Кернеса» — тоже всего лишь намеки. Даже если работа с ними реально ведется, то очень подпольно.

Кто союзники Добкина? Его билборды, соседствующие на рынке «Барабашово» с билбордами нардепа Александра Фельдмана, — зрелище на любителя. Там до сих пор у перестраховочника Фельдмана поздравление с Днем Победы зачем-то сопровождается красно-черной эмблемой «Никогда снова!».

Союз с Фельдманом вовсе не означает, что Добкина поддерживает ОПЗЖ.

Сам Добкин вроде бы пытается говорить о вещах, важных для большинства харьковчан. Например, об отношении к символам победы. Добкин пишет: «Харьковчане помнят своих героев. И отличают флюгер от знамени победы». Это был текст к его поздравительному видеоролику, в котором мелькает только сине-желтый флаг, а Знамени Победы нет вообще.

Михаилу Марковичу нужно срочно что-то делать с пиарщиками. Ну, то есть гнать их поганой метлой или выписывать им хороших люлей.

На днях Добкин выступил с вполне правильным постом о коллаборационистах, о гитлеровских пособниках, а также о сегодняшних предателях — бывших попутчиках. Концовка там такая: «Временная разница между фотографиями первых и вторых огромная, но общее в выражениях лиц сохранилось. Не знаю что именно, но как говаривал мой знаменитый земляк: рабов в рай не пускают».

Можно догадаться, кто присоветовал Добкину эту цитату из атамана Ивана Сирка. Какой-то свидомый ублюдок. Потому что именно в среде майдаунов и некоторых клириков порошенковской секты СЦУ популярна эта цитата. Но Добкин, подхватывающий ее, как попугай, разве совсем не имеет понятия о Новом Завете?! Или всё же «мопед не мой, я только дал объяву» — то есть добкинский пост написан кем-то из мутных пиарщиков?

Ощущение, что одни и те же люди советуют Терехову «не пускать кобзарей в сад», а Добкину — «не пускать рабов в рай».

Поганой метлой их, Михаил Маркович. Поганой метлой, пока не поздно.