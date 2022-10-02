Харьков. Предатели и герои из УПЦ

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Появление священников УПЦ в Кремле на церемонии подписания включения в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вызвало шквал негодования в украинских СМИ.

Взахлеб называются присутствовавшие на мероприятии, а заодно оглашается длинный перечень «неблагонадежных» иерархов УПЦ, все еще остающихся на территории, подконтрольной Украине. В «расстрельном списке» – Запорожский митрополит Лука, Одесский митрополит Агафангел, и даже сам «предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, который сейчас объявил о разрыве с Русской Церковью».

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А вот «тезка» предстоятеля, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, в черный список, составленный наци-журналистами не угодил. И это не случайно.

Харьковский Онуфрий, предавший русское единство

Неизвестно, что на самом деле происходит в уме и в душе его высокопреосвященства, поэтому приходится судить по делам его, то есть опираться на факты.

А они таковы. Во время госпереворота 2014 года Онуфрий, в полном согласии с мэром Харькова Кернесом и главой облгосадминистрации Добкиным не сделал ровным счетом ничего для поддержки пророссийского движения в Харькове. Более того, в епархии приветствовались националистические настроения. Вплоть до того, что священники, поддержавшие Русскую весну, впоследствии вынуждены были покинуть страну или скрываться. Зато Добкин недавно был рукоположен Онуфрием в диаконы, несмотря на то, что ранее вступил в тероборону. Уже в новом качестве «отец Михаил» попросил «если шо», считать его националистом.

Поэтому никого в Харькове не удивило «умиротворяющее» решение УПЦ о назначении харьковского Онуфрия еще и главой Изюмской епархии, вместо митрополита Елисея.

Елисей, оставшийся со своей русской паствой

Елисея же отстранили от должности, поскольку «во время оккупации он поддержал российскую власть и в настоящее время находится на территории РФ». Об этом 29 сентября сообщило «Суспильне» со ссылкой секретаря Харьковского епархиального управления Михаила Кита.

Канонический нонсенс. При живом и здоровом архиерее, временно покинувшем временно захваченный укронацистами Изюм митрополите Изюмском и Купянском Елисее, не снимая его решением Синода, единолично назначается «временно управляющий» Изюмской епархией

Однако лишение Елисея должности не показалось киевской «журналистке» Соне Кошкиной достаточной реакцией УПЦ на «преступление» иерарха.

«Вопрос к УПЦ. Как вы собираетесь реагировать? Будут ли действия ваших клириков хотя бы осуждены? Будут ли они лишены сана? Будет ли инициирован церковный суд? Будет ли как с Изюмским митрополитом Елисеем, бежавшим в Белгород, и на коллаборационизм которого вы просто закрыли глаза?» – лютует Кошкина, словно Баба Яга, почуявшая «русский дух».

«Преступление» митрополита Елисея (Олега Александровича Иванова) с точки зрения украинских нацистов заключается в том, что он «очень сильно не хочет нарушать единство вековое с Патриархом Московским и всея Руси».

«27 мая на соборе УПЦ в Киеве активно агитировал коллег не рвать отношений с Московским патриархатом. «Родственные чувства» Церкви, как он их называет, для Елисея оказались важнее, чем пролитая кровь его паствы. Во время голосования на соборе этот высокопоставленный поп проголосовал за единство с агентом КГБ-ФСБ патриархом Кириллом. … Он святил технику оккупантов, пришедшую убивать украинцев, пел осанну патриарху убийце Кириллу, благословлял врагов на уничтожение мирных граждан», – злобствует проукраинский ТГ канал Izyum live, делая вид, что не знает, кто в действительности проливал и проливает кровь мирных людей в Изюме, Балаклее, Купянске…

И, несомненно, укронацисты пытали бы и пролили кровь самого митрополита, если бы смогли до него дотянуться.

До последнего времени, когда ВФУ в результате контрнаступления захватили Изюм, митрополит Изюмский и Купянский Елисей регулярно приезжал в обстреливаемый ВСУ город, поддерживал людей.

В настоящее время он продолжает это делать по отношению к переселенцам, вынужденным покинуть Харьковскую область, спасаясь от зверств нацистов.

«Только если у людей будет вера, и они будут видеть поддержку Русской Православной Церкви, им будет легче переживать трудности, которые сегодня их настигли», – сказал на встрече с митрополитом глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Что же касается харьковско-богодуховско-изюмского Онуфрия, как и других «открестившихся» от Московского Патриархата представителей УПЦ, вряд ли у них получится заговорить бесов и удержать нынешние позиции – как идеологические, так и территориально-материальные.

Не случайно так ополчились на Православную Церковь украинские масс-медиа.

«УПЦ, которая старательно повторяет, что она не МП, не делает ни шага от московского раскола (непризнание ПЦУ, продолжение разрыва со Вселенским Православием, странные демонстрации силы в виде «крестных ходов» во время военного положения), – при молчании, если не молчаливом согласии государства и его органов. С таким подходом перепуг у поклонников Кирилла скоро окончательно пройдет, и мы снова услышим о «двух частях одного народа, которые рассорили Запад и политики. То, что сейчас говорят шепотом, снова зазвучит с амвонов УПЦ, которая перестанет стыдиться, что она МП», – даёт установку на дальнейший разгром порошенковец Ростислав Павленко.

Создается впечатление, что УПЦ (ни боже мой, не МП!) выбрав позор, в скором времени получит войну. Не верите? Вот вам свидетельство украинского «журналиста», зашедшего вместе с «освободителями» из ВСУ в Святогорскую Лавру.