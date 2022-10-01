Священники УПЦ в Кремле взбесили киевских пропагандистов – требуют Онуфрия на вилы
Митрополит Луганский и Алчевский УПЦ Пантелеймон был в Кремлёвском дворце на церемонии подписания включения в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
На это во время прямой трансляции обратили внимание украинские СМИ, в частности, «lb ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Киевские пропагандисты со злорадством напомнили, что сана митрополита Луганского тогдашнего архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеймона удостоил в 2019 году ни кто иной, как предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, который сейчас объявил о разрыве с Русской Церковью. Также в украинских СМИ не забыли, что к моменту назначения епархия уже была расположена на территории ЛНР.
Кроме того, в Кремлевском дворце также заметили настоятеля Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя архимандрита Иоанна, входящего в Запорожскую епархию УПЦ.
В украинской медиа-тусовке весьма болезненно отреагировали на увиденное.
«Ах ты мразь Православная. Кто у нас в зале сидит. Не бывший депутат, нет. Целый митрополит. Сука. Ещё один. УПЦ МП, вы пробили очередное дно», – озверела киевская пропагандистка и главред украинского издания «lb ua» Соня Кошкина.
Отдышавшись, он разразилась «разгромным» постом.
«Знакомьтесь.
- Митрополит Луганский и Алчевский УПЦ (которая типа не МП) Пантелеймон. Известный сепар. Прям – в каноническом значении этого слова.
Вы знаете, что он делал в мае месяце? Одной рукой приветствовал русских; принимал участие в «международной конференции «Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма». Второй рукой эта мразота подключалась к участию в Соборе УПЦ (на котором заявили, что они типа больше не МП). На самом деле-очень МП. И РПЦ.
- Настоятель Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко), входящий в Запорожскую епархию УПЦ.
Это вот вообще мой любимый персонаж. Обязательно посмотрите видео, как он призывает местные власти «поскорее провести референдум за присоединение к России», – «разоблачала» Кошкина.
Она добавила, что Запорожская епархия – чистый заповедник сепаров «даже по меркам УПЦ МП».
«Возглавляет ее митрополит Лука. На фоне пророссийскости которого меркнут даже Одесский Агафангел (в последнее время сидит тихо), Паканич и Климент. Это именно Лука на Соборе кричал, что он никогда не расстанется Россией»; «что значит убрать из Устава все упоминания о РПЦ?! Да я сейчас отсюда уйду! Вместе со всей своей делегацией! И собор будет сорван!».
А знаете, что он сейчас делает? Открывает приходы УПЦ (типа не МП) за границей. Нет, я не шучу. По странному стечению обстоятельств, эти приходы находятся по соседству (в буквальном смысле) с приходами РПЦ. Внимание, вопрос: если бы их «развод» был бы правдой, допустила бы РПЦ появление у себя под носом конкурирующей структуры? Ответ, думаю, очевиден», – поделилась соображениями пропагандистка.
Также она потребовала от УПЦ публичного осуждения всего увиденного, а от СБУ и СНБО – принять меры.
«Вопрос к УПЦ. Как вы собираетесь реагировать? Будут ли действия ваших клириков хотя бы осуждены? Будут ли они лишены сана? Будет ли инициирован церковный суд? Будет ли как с Изюмским Митрополитом Елисеем, бежавшим в Белгород, и на коллаборационизм которого вы просто закрыли глаза?
В Службу безопасности Украины – что делать с этими коллаборантами?
К секретарю СНБО Алексею Данилову. Как минимум, по всем этим персонажам надо вводить санкции. Минимум.
К председателю ВР Руслану Стефанчуку – чисто риторический. Какая разница между ОПЗЖ, которую Рада запретила (а суды потом подтвердили) и УПЦ МП в нынешнем ее виде?
Кстати, с 2014-го года не было введено ни одной, даже малейшей санкции, против ни одного попа-коллаборанта», – истерила Кошкина.
Спасибо!
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