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Новости Украины

Митрополит Луганский и Алчевский УПЦ Пантелеймон был в Кремлёвском дворце на церемонии подписания включения в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

На это во время прямой трансляции обратили внимание украинские СМИ, в частности, «lb ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевские пропагандисты со злорадством напомнили, что сана митрополита Луганского тогдашнего архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеймона удостоил в 2019 году ни кто иной, как предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, который сейчас объявил о разрыве с Русской Церковью. Также в украинских СМИ не забыли, что к моменту назначения епархия уже была расположена на территории ЛНР.

Кроме того, в Кремлевском дворце также заметили настоятеля Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя архимандрита Иоанна, входящего в Запорожскую епархию УПЦ.

В украинской медиа-тусовке весьма болезненно отреагировали на увиденное.

«Ах ты мразь Православная. Кто у нас в зале сидит. Не бывший депутат, нет. Целый митрополит. Сука. Ещё один. УПЦ МП, вы пробили очередное дно», – озверела киевская пропагандистка и главред украинского издания «lb ua» Соня Кошкина.

Отдышавшись, он разразилась «разгромным» постом.

«Знакомьтесь. Митрополит Луганский и Алчевский УПЦ (которая типа не МП) Пантелеймон. Известный сепар. Прям – в каноническом значении этого слова. Вы знаете, что он делал в мае месяце? Одной рукой приветствовал русских; принимал участие в «международной конференции «Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма». Второй рукой эта мразота подключалась к участию в Соборе УПЦ (на котором заявили, что они типа больше не МП). На самом деле-очень МП. И РПЦ. Настоятель Свято-Саввинского монастыря города Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко), входящий в Запорожскую епархию УПЦ. Это вот вообще мой любимый персонаж. Обязательно посмотрите видео, как он призывает местные власти «поскорее провести референдум за присоединение к России», – «разоблачала» Кошкина.

Она добавила, что Запорожская епархия – чистый заповедник сепаров «даже по меркам УПЦ МП».

«Возглавляет ее митрополит Лука. На фоне пророссийскости которого меркнут даже Одесский Агафангел (в последнее время сидит тихо), Паканич и Климент. Это именно Лука на Соборе кричал, что он никогда не расстанется Россией»; «что значит убрать из Устава все упоминания о РПЦ?! Да я сейчас отсюда уйду! Вместе со всей своей делегацией! И собор будет сорван!». А знаете, что он сейчас делает? Открывает приходы УПЦ (типа не МП) за границей. Нет, я не шучу. По странному стечению обстоятельств, эти приходы находятся по соседству (в буквальном смысле) с приходами РПЦ. Внимание, вопрос: если бы их «развод» был бы правдой, допустила бы РПЦ появление у себя под носом конкурирующей структуры? Ответ, думаю, очевиден», – поделилась соображениями пропагандистка.

Также она потребовала от УПЦ публичного осуждения всего увиденного, а от СБУ и СНБО – принять меры.

«Вопрос к УПЦ. Как вы собираетесь реагировать? Будут ли действия ваших клириков хотя бы осуждены? Будут ли они лишены сана? Будет ли инициирован церковный суд? Будет ли как с Изюмским Митрополитом Елисеем, бежавшим в Белгород, и на коллаборационизм которого вы просто закрыли глаза? В Службу безопасности Украины – что делать с этими коллаборантами? К секретарю СНБО Алексею Данилову. Как минимум, по всем этим персонажам надо вводить санкции. Минимум. К председателю ВР Руслану Стефанчуку – чисто риторический. Какая разница между ОПЗЖ, которую Рада запретила (а суды потом подтвердили) и УПЦ МП в нынешнем ее виде? Кстати, с 2014-го года не было введено ни одной, даже малейшей санкции, против ни одного попа-коллаборанта», – истерила Кошкина.