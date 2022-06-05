«Харьков стремительно оживает»? – украинские власти врут

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Новости Украины

В Харькове небезопасно, это признал даже мэр города Игорь Терехов, раньше упорно твердивший, что «Харьков стремительно оживает». И, все-таки, харьковчане стремятся домой.

Кто-то возвращается, наслушавшись духоподъемных, но далёких от истины сводок Минобороны Украины. Другие просто потому, что закончились деньги, а Европа больше не желает содержать украинских беженцев. Вопреки смехотворному заявлению Арестовича, что во всем мире украинцев встречают как богов, спустившихся с небес.

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Новая харьковская реальность встречает вернувшихся из эвакуации уже на Южном вокзале. Не секрет, что многие семьи, покинув Харьков, остались на Украине только из-за запрета на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И вот – сюрприз – сразу же, на перроне, мужчины попадают в руки комитета по встрече от военного комиссариата. Если кому-то из прибывающих удастся увернуться от рук повесточников на вокзале, следующие ловушки ждут их на выходах из метро, возле универсамов, на рынках, у пунктов выдачи скудной гуманитарной помощи.

В самом метро тоже заметны изменения. Прежде всего, на станциях появилось множество объявлений о пропаже людей. Но не глубоких стариков или слишком доверчивых подростков, как это иногда случалось и в мирное время. Бесследно исчезают взрослые, вполне дееспособные люди, как правило, мужчины. Во многих случаях вместе с автомобилем. Часто связь с людьми пропадает по вечерам, когда они едут с работы. Что делать – когда приближается комендантский час, активизируются «силы зла» в лице нацбатовцев и теробороны, и всю ночь «властвуют безраздельно». Объявления о поиске пропавших – страшное, но не лишнее напоминание о новых правилах выживания в городе.

Ещё нужно заново учиться садиться в вагон метро, а также выходить из него. Потому что, по крайней мере, часть машинистов, очевидно, новички, и «парковаться» на станциях пока не научились.

Городские власти тоже подготовили сюрприз – в виде неприятной новости. 3 июня рекордное число просмотров в харьковских соцсетях набрал видеоролик от 1 апреля, в котором мэр Игорь Терехов даёт горожанам торжественное обещание не взимать коммуналку до конца конфликта.

«Все коммунальные услуги я спишу. Отопление, все-все-все. С 24 феваля, с начала войны, до окончания войны».

И вот спустя 2 месяца сирена за окном воет, местные паблики призывают «не беспокоиться по поводу взрывов, это наши бьют орков» (в черте города? уже?), но Терехов, как настоящий хозяин своему слову (захотел – дал, захотел – взял) решает, что обнищавшие, часто полуголодные харьковчане в состоянии найти деньги, чтобы поддержать коммунальные предприятия.

С 1 июня начисление платежей возобновляется, сообщили в горсовете. И конечно, не преминули обвинить в этом «агрессора».

«В результате массированных обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были уничтожены или получили серьёзные повреждения. Чтобы предприятия могли как можно быстрее восстановить их и качественно подготовить Харьков к новому отопительному сезону, было принято решение возобновить оплату услуг ЖКХ», – обрадовала пресс-служба мэрии.

Таким образом, харьковчанам предлагается из тощего кармана компенсировать как «дружественные» залпы украинской артиллерии, так и последствия размещения вооружённых формирований в жилых кварталах и объектах социальной инфраструктуры.

Вопиющий пример. Район посёлка Жуковского с начала спецоперации неоднократно подвергался обстрелам и получил значительные повреждения. В некоторых зданиях долгое время не было электричества, недавно горсовет анонсировал начало ремонта сетей. И вот, по сообщению Минобороны РФ, на улице Астрономической националисты оборудовали позиции с артиллерией, при этом жителям запрещено покидать свои квартиры.

Следует отметить, что улица Астрономическая находится на окраине города, за ней пересеченная холмистая местность с лесопосадками. Никакого оправдания действиям ВФУ, которые не могут не привести к тяжёлым последствиям для района и его жителей, быть не может.

Кстати, в марте, пока с финансами было ещё не так скверно, особо дисциплинированные граждане (как правило, пенсионеры) успели оплатить счета за коммуналку в «Мегабанке» Виктора Субботина. Деньги уже тогда так и не пришли на счета адресатов. Несмотря на это, Нацбанк объявил Мегабанк неплатежеспособным только 3 июня, причем накануне кассы банка принимали деньги у населения. Вероятно, харьковчан ко всем бытовым трудностям ждут судебные разбирательства с банкротом.

После оплаты коммуналки остается надеяться разве что на гумпомощь. Очень слабая надежда. Несколько дней назад в городе возобновлена выдача «президентского пакета». В районных пабликах немедленно возник своеобразный флешмоб: харьковчане выкладывают в сеть фото своих наборов. У них мало общего даже с небогатым первоначальным вариантом. Мясных консервов, как правило, нет совсем, паек иногда состоит из пачки крупы и пакета сахара.

Инсайд: всю гумпомощь в городе контролирует гяуляйтер Синегубов, который, в свою очередь, делится с руководством нацбатов. Впрочем, трудно поверить, что мэр Терехов при этом остаётся не у дел.

По данным некоторых источников, в больницы Харькова стали завозить значительно меньше лекарств, часть наименований больше не поставляют вообще.

«Никому мы нигде не нужны», – резюмируют «возвращенцы», подразумевая не только Польшу и «гостеприимную» Галичину, но и, собственно, Украину.

Уныния добавляет заявление Синегубова о том, что красивое и величественное здание областной администрации на площади Свободы (Дзержинского) не подлежит восстановлению. ХОГА обстреляли 1 марта при загадочных обстоятельствах. Синегубов якобы собирал там совещание штаба, но сам с приближенными к началу опоздал, в результате чего и спасся.

Как сообщил гяуляйтер, заключение о состоянии здания дали эксперты. Харьковчане уверены, что это заказное решение, и вспоминают о том, как при Кернесе был уничтожен другой архитектурный памятник советской эпохи – любимый многими поколениями горожан фонтан «Каскад».

Остаётся надеяться, что здание ХОГА успеет перейти в хорошие руки до того, как его попытаются разрушить те, кому оно не по масштабу. Как и Харьков.