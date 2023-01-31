Харьков: Удар ракеты по многоэтажке. Подробности с места

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несколько месяцев украинское ПВО в Харькове молчало, и гражданские объекты оставались целыми, несмотря на ракетные удары российских ВКС. Все это время город в дневное время слышал более-менее отдаленные взрывы. «Не с**м, это наши хлопцы тренируются», – успокаивали местные заукраинские телеграмм-каналы.

То ли «хлопцы» окончили обучение и получили путевки в большую жизнь, то ли в результате спланированной Киевом провокации, в Харькове поздним вечером 29 января произошла такая же трагедия, как 14 января в Днепропетровске. К счастью, гораздо менее масштабная.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вследствие попадания русской ракеты в жилой дом в центре Харькова полностью разрушен 4-й и частично 3-й этаж строения. 15 жителей этого дома эвакуированы сразу после взрыва. Трое пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах 3 часа. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью», – сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

И по обыкновению добавил, что удар был нанесен ракетой С-300.

Странно, но это заявление было опубликовано около 11 часов утра 30 января. А в 20.30 другой чиновник, заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Анатолий Торяник рассказал, что тело женщины (предположительно погибшей) освободить из-под завалов до сих пор не удалось.

«Женщина находилась как раз в эпицентре, в той комнате, куда попала ракета», – добавил Торяник.

По этой «небольшой» неувязке легко судить о степени достоверности информации от Синегубова.

Работы на Мироносицкой с ночи и по настоящее время ведутся непрерывно, на месте трагедии масса техники, строители, спасатели, но еще больше военных и полиции. Все оцеплено и перегорожено, проход посторонним воспрещен.

Но кое-что удалось увидеть, не вступая в бесполезные пререкания с силовиками. Собственно, пострадал не один подъезд, а два квартала – здания на углу улиц Мироносицкой и Олеся Гончара лишились стекол во многих окнах, а кое-где и оконных рам. Еще из видимых с улицы разрушений можно отметить торчащие над крышей оголенные балки – на очень коротком участке, никак не шире одного подъезда. Возможно, со стороны двора последствия прилета выглядят серьезнее и соответствуют фото, но даже этом случае они никак не тянут на прямое попадание ракеты. Здание старое, с деревянными перекрытиями, от него в лучшем случае остались бы только стены. Как, например, это произошло при попадании ракеты в капитальное, но тоже старое здание областной администрации 1 марта 2022 года. Тогда Синегубов не попал под удар, поскольку удачно опоздал на совещание, которое сам же и назначил. Так что вопрос о принадлежности ракеты, поразившей и тогда ХОГА, остается открытым.

Что же касается дома на Мироносицкой, скорее, можно говорить о падении осколков ракеты ПВО. Не исключено, что С-300. Украинская сторона использует их в противовоздушной обороне. Но вот остатки ракеты до сих пор не предъявлены, не говоря об обломках с российской маркировкой, поэтому заявление Синегубова, по крайней мере, на данный момент, на 100% голословное. Что типично для харьковского гауляйтера.

Надо полагать, через пару дней оконные проемы будут закрыты плитами OSB. Таким способом в настоящее время «отремонтированы» практически все здания на Сумской – центральной улице Харькова. Это результат весенних боевых действий, как «дружественных» обстрелов, так и ракетных ударов – «элитные» подразделения ВСУ, включая иностранных наемников, питают слабость к небольшим комфортным отелям в «тихом центре».

«Рядом с пострадавшим домом нет ни одного военного объекта. Это очередное доказательство, что Россия воюет против мирного населения Украины», – возмущенно заявляет украинское информагентство «Униан».

Как бы не так. Отличное с точки зрения украинских вояк место для «располаги» имеется недалеко от пострадавшего здания. Не более 150-200 метров по прямой находится отель «Four rooms».

И вообще район в смысле потенциальных обстрелов небезопасный.

В 200-х метрах в другую сторону, на Сумской, находится главный корпус университета воздушных сил. Рядом с университетом, через наглухо перекрытую ежами улицу Динамовскую, расположено пустующее здание со свежим ремонтом. Теоретически, это цели. Но, во-первых, точные координаты всех этих зданий, google свидетель, ни для кого не секрет, во-вторых, последствия от прилетов российских ракет по целям не в пример разрушительнее, и, в-третьих, ВКС РФ применяют отнюдь не С-300, что бы по этому поводу ни твердил Синегубов.

Кстати, по одному из отелей «Four rooms», в другом районе Харькова уже «прилетало». Тогда для нацистов не пожалели «Искандер».

Тем временем стало известно, что дом на Мироносицкой подлежит восстановлению.

«Планируется частичный демонтаж, а затем восстановление здания», – огласил результаты экспертизы мэр Харькова Игорь Терехов.

И это большая удача для владельцев разрушенных квартир. Поскольку государство Украина, как сказано в правительственном законопроекте №7198, отказывается от «утопической» идеи строительства жилья для пострадавших. Взамен предусматривается денежная компенсация. При украинском уровне бюрократии и коррупции результаты предсказать несложно.