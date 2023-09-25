Харьковчане организовываются в подпольные группы для борьбы с киевским режимом

Жители Украины продолжают организовываться в подпольные группы, которые действуют в интересах России.

Так, на Украине отчитались о деятельности такого рода группы в Харькове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины. Злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее внимание российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий», – сообщает пресс-служба СБУ.