Харьковский «Электротяжмаш» не хочет на металлолом. Но Киев непреклонен

03.08.2020, Харьков, Артур Манцевич

Продолжаются попытки киевской власти добить харьковский завод «Электротяжмаш» и продать его по дешевке. 3,5 тысячи его работников пребывают в тяжелом положении. С долгами по зарплате и отключенной канализацией госпредприятие продолжает работать. Но, видимо, терпение заводчан уже перешло все пределы, а местный патриотизм не безграничен.

3 августа около сотни сотрудников «Электротяжмаша» на территории предприятия вышли на митинг протеста, возмущенные задержкой в выплате зарплаты. «Некоторые сотрудники не получили деньги за июнь и аванс за июль. В течение этой недели предприятие планирует частично рассчитаться за первый месяц лета. Потом средства будут периодически выплачиваться по мере получения денег от заказчиков», — рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций и рекламы ГП «Электротяжмаш» Ольга Луценко.

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Недовольство зрело давно, но и рабочие, и руководство завода старались работать. Они прекрасно понимают, что киевским адептам «страны в смартфоне» и «аграрной супердержавы» не терпится уничтожить еще одно производство, тем более, что с Запада недвусмысленно дали понять о нежелательности развития украинского машиностроения.

После того, как прокуратура и СБУ провели обыски в заводоуправлении, о чем уже писал «Политнавигатор» злоключения завода продолжились. Генерального директора подозревают в служебной халатности, а директора по экономике и финансам — в растрате. Гендиректору Виктору Бусько назначили залог в размере 42 040 гривен, а директора по экономике и финансам прокуратура просила взять под стражу, однако суд решил назначить залог в размере 504 400 гривен. Менеджеры завода уплатили залог, чтобы не сидеть в СИЗО.

30 июня ГП «Завод «Электротяжмаш» отключили от канализации. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», задолженность завода за услуги водоотведения по состоянию на 26 июня 2020 года составила 1 млн 493 тыс. 961 грн. Завод не платил за пользование унитазами и промышленными стоками с марта 2019 года, и администрацию завода неоднократно предупреждали об отключении от услуг водоотведения. Заметим, что водоподачу то же коммунальное предприятие не остановило.

В тот же день Алексей Бунеску на период с 30 июня по 23 августа назначен временно исполняющим обязанности генерального директора завода, сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на приказ Фонда госимущества. Более того, в этом ведомстве осудили репрессии в отношении топ-менеджмента «Электротяжмаша».

Бунеску

Заместитель председателя Фонда госимущества Константин Кошеленко отметил: «Когда новый менеджмент зашел на предприятие в конце прошлого года, завод уже почти останавливался: три рабочих дня, кредитная задолженность более чем 918 млн грн, аресты счетов. Что удалось сделать? Пополнить оборотные средства, восстановить 5-дневную рабочую неделю, удалось сэкономить на закупках 260 млн грн. Кроме того, задолженность по зарплате погашена по май включительно».

СБУ ищет российских партнёров предприятия, и поэтому пошли уголовные дела. А нет уже этих постоянных партнёров! Еще в 2015 году, после аннулирования заказов из РФ, завод потерял $41 млн. Тогда к разрыву связей предприятие подталкивал глава облгосадминистрации Игорь Райнин, ныне возглавляющий областную организацию «Оппоплатформы — За Життя». Но пугать рабочих и инженеров надо и далее. Теперь, когда Райнин возглавляет ячейку принимаемой в Кремле партии, эстафету перехватили правоохранители и киевские клерки.

Даже ныне сидящий в губернаторском кресле Алексей Кучер обеспокоился судьбой завода. На праздновании 74-летия «Электротяжмаша» он пообещал трудовому коллективу, что поднимет перед киевским начальством вопросы о малом количестве государственных заказов и долгах по зарплате. Кроме того, заказчики в лице ЗАО «Укргидроэнерго» нагло «торчат» заводу немалую сумму и не собираются платить без адекватного «пистона» от министерства. Он также пообещал поднажать на железнодорожников, чтобы те покупали продукцию госпредприятия. Ответная реакция никак не прозвучала, по крайней мере, публично.

И хозяевам соседних заводов судьба «Электротяжмаша» небезразлична. Перспектива стать сортиром для чужих пролетариев их не радует.

Например, купивший себе обратно у российского олигарха Дерипаски тракторный завод Александр Ярославский, понимая, что беда происходит прямо за забором его владений, высказался так в письме президенту и премьеру: «Сегодня завод на грани остановки: он обременен миллиардными долгами, рынки сбыта потеряны… Ключевая причина нынешнего положения дел на “Электротяжмаше” — непрофессиональное управление. Практика показывает, что спасение предприятий такого уровня возможно только путем прихода ответственного частного инвестора. К моменту проведения обещанного Фондом госимущества на первую половину 2021 года приватизационного аукциона по “Электротяжмашу” завод не доживет».

И действительно, предпродажная подготовка завода хоть и приостановилась, но не свёрнута: из-за карантина аукцион по приватизации «Электротяжмаша» перенесли с 2020-го на первую половину 2021 года.

А что сам коллектив завода? Он работает. В конце июля он отгрузил последнюю партию из девяти троллейбусных электродвигателей для львовской корпорации «Электрон». Ими будут укомплектованы троллейбусы, которые изготавливаются для украинских городов. За них и заплатили те средства, что немного уменьшили долги по зарплате.