Херсон отвалится от Украины и без Путина- Журавко

02.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявление лидера запрещённого в РФ Меджлиса Рефата Чубарова о том, что Россия пойдёт на захват Херсонщины ради обеспечения Крыма водой – бред сумасшедшего и нагнетание истерии.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алесей Журавко.

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«Какой же всё-таки убогий этот Чубаров, неумный человек! Да Херсон и другие области отвалятся сами из-за такого управления страной, ведь страна погрязла в долги, в нищету, в беспредел, в хаос. Каждый день стреляют, убивают, каждый день какие-то разборки, делят сферы. Сегодня разных банд в Украине пруд пруди, им надо с чего-то жить и они ищут последние остатки, с чего можно кормиться. В итоге смертность и детская смертность увеличились, разных типов заболевания увеличились, в медицине хаос, везде хаос. Люди так не смогут дальше жить.

Поэтому не надо с больной головы на здоровую, мол, Путин захватит Херсонскую область, потому что воды не хватает в Крыму или ещё чего то. Это бред сумасшедшего. Украина сама развалится, если так оно дальше будет идти. Людям некак будет жить. Поэтому они получат, как говорится, по своим же губам своим же салом», – заявил экс-депутат.

«Если посмотреть, что творится в Херсонской области, это просто тихий ужас, СМИ это скрывают. Я уже не говорю за экономические последствия, когда они просто тупо разворовывают деньги и наживаются на людях. Вопрос – а что же будет дальше? Конечно же, области уйдут – Херсон, Николаев, Одесса, Запорожье, Харьков, аж до самого Киева, – если это так будет продолжаться.

Куда этим областям идти, если фактически всё убивается, появляется выжженное поле? Конечно же, они пойдут к братьям, потому что там русскоговорящее население и понимающее, что это происходит и кто этот бред сумасшедшего продолжает нагнетать. Поэтому я не думаю, что Путин нападёт, это нагнетание истерии, так как на этой истерии, на этом беспределе, они просто зарабатывают деньги», – добавил Журавко.