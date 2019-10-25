Херсон шокирован уличной охотой на призывников

25.10.2019, Херсон, Игорь Шаповалов

Сотрудники Херсонского областного военкомата в рамках осеннего призыва насильно забирают мужчин прямо на улицах города.

Соответствующий видеоролик опубликовал в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеозаписи видно, как мужчины в камуфляже и в гражданской одежде в присутствии сотрудника полиции насильно заталкивают молодого человека в микроавтобус, не обращая внимания на крики возмущенных прохожих.

«В Херсоне продолжается беспредел областного военкомата. Среди белого дня сотрудники военкомата и полиции похищают молодых людей. Молодежь не хочет служить в украинской армии», – прокомментировал происходящее Журавко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявляли, что в ходе начавшегося 1 октября осеннего призыва украинские военкоматы недосчитались более 70% призывников.