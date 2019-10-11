Украинские военкоматы недосчитались с начала осени более половины призывников
В ходе начавшегося 1 октября осеннего призыва украинские военкоматы недосчитались более 70% призывников.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Представитель оборонного ведомства напомнил, что осенний призыв на Украине длится с 1 октября по 31 декабря.
«За этот период на службу должны призвать более 15 тысяч юношей, из которых в ВСУ отправят девять тысяч человек. Но извечная проблема призывных компаний Украины – уклонисты, как всегда, мешает выполнить план и поставить в силовые структуры заявленное количество призывников.
По сообщениям украинских СМИ, счет уклонистов идет на тысячи. С начала осеннего призыва 2019 года украинские военкоматы уже недосчитались более 70% призывников из числа тех, кто получил повестки», – отметил он.
По словам Осадчего, негативное отношение украинской молодежи к армии лишь усиливается из-за постоянных сообщений о гибели военнослужащих, массовой дедовщине и коррупции в рядах ВСУ.
«Для борьбы с этой проблемой военные комиссариаты применяют хорошо проверенный, хотя и не совсем законный способ – работники военкоматов вместе с полицией прямо на улице забирают мужчин призывного возраста, отправляют на медкомиссию и далее на сборный пункт. Подобные действия сотрудников военных комиссариатов являются откровенным покушением на граждан Украины», – рассказал представитель Народной милиции ЛНР.
При этом он отметил, что украинские военкоматы постоянно придумывают новые уловки для заманивания граждан в армию и выполнения плана по призыву.
«На Западной Украине военные запустили социальную кампанию с целью привлечения призывников, у которых существуют проблемы в жизни. Нестандартные агитационные плакаты от Минобороны Украины появились в военкоматах Тернополя. Призывникам предлагают решение многих жизненных проблем необычным способом – зачислением в армию.
Судя по всему, в украинскую армию забирают людей с низким уровнем интеллекта, депрессивных, неработоспособных, с проблемами в личной жизни. Теперь становится понятно, откуда в ВСУ такой высокий уровень самоубийств и преступлений среди военнослужащих», – резюмировал Яков Осадчий.
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