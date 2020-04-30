30.04.2020, Херсон, Михаил Рябов
 
Русская Весна, Украина, Херсон
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Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»


Несмотря на то, что из-за карантина отменены все массовые мероприятия 9 мая, простые жители Херсона по возможности должны самостоятельно возложить цветы к памятникам героям на День Победы.

С таким призывом выступил накануне мэр Херсона Владимир Мыколаенко.

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«Странно слышать как активный участник событий на майдане, личность, регулярно всплывающая в коррупционных скандалах, вдруг просит горожан совершить такой благородный поступок.

Подобный призыв от человека, который в мае 2014 года поддержал заявление экс-губернатора Херсонской области Юрия Одарченко о том, что «Гитлер освобождал Украину от большевизма» и назвал его слова «мудрыми» как минимум настораживает и заставляет задуматься», – отмечает издание «Мир и мы».

Экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко в метаморфозах позиции Мыколаенко не видит ничего странного.

«На Украине после 2014 года происходило глумление над историей и советским прошлым. А «незалежное» государство, тем временем, постепенно шло к развалу. Если говорить про Херсон, то город представляет собой руины. Все благодаря мэру-мошеннику, вору и подонку. Который не только крал, за что еще ему придется сидеть, но и переименовывал улицы, и ставил памятники в честь отморозков-нацистов.

Это естественные процессы. Мэр переобувается в воздухе. Он прекрасно понимает, что скоро придет время, когда начнут спрашивать с тех, кто привел к нынешнему развалу. Мало того, он прекрасно понимает, что Херсон и южные города не только смотрят в сторону России. Эти регионы при возможности в сторону России уйдут стремительно! Объединение произойдет рано или поздно, а ему придется нести ответственность.

Мы еще и не такое увидим – «переобуваться» будут многие, уверяя, что «их заставляли». Так что не удивляйтесь. Правда в итоге победит», – пояснил Журавко в комментарии «ПолитНавигатору».

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