Херсонцы возмущены переименованием улицы в честь бандеровки Гандзюк

25.02.2019, Херсон, Владимир Гладков

В Херсоне местные власти хотят переименовать ранее «декоммунизированную» улицу в честь убитой украинскими же боевиками местной скандальной чиновницы-майданщицы Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не перестаю удивляться дебилизму и шизофрении так называемых депутатов Херсонского городского совета. Хотя уже и удивляться нечему. Больные, они и есть больные. Вчера я пообщался со многими жителями Херсона. Как вы знаете, я был народным депутатом Украины от Херсонщины. Большая часть херсонцев не поддерживает решение о переименовании улицы Лютеранской на улицу имени покойной Катерины Гандзюк.

Все плюются, особенно работники правоохранительных органов, у которых больше всего было к ней вопросов ещё при ее жизни. Многие прекрасно понимают, что это политически мотивированное решение, принятое её же подельниками, вопреки настроениям и воле жителей областного центра.

Хотя эти балбесы-депутаты должны были создать комиссию с привлечением актива жителей, сделать опрос на предмет, хотят ли сами жители Херсона переименовать улицу Лютеранскую на имя Гандзюк. Но этого сделано не было. В их головах серого вещества не хватает даже на то, как это правильно сделать», – написал Журавко.

При этом он отметил, что ещё совсем недавно в рамках закона «о декоммунизации» эта же майданная власть уже переименовывала эту же улицу с имени Кирова на Лютеранскую.

«Конечно же, мне как нормальному человеку печально на это всё смотреть. Знаете, как в народе говорят, о покойных либо хорошее, либо ничего. Вот только я одного не понимаю, что та самая Гандзюк сделала хорошего для Херсона и херсонцев? Она же даже будку собачью не построила», – добавил экс-нардеп.

Далее Журавко перечислил «заслуги» покойной.

«Неужели за такие заслуги «хорошие» можно называть улицу именем человека, посеявшего раздор и вражду во всегда тихом и мирном городе? Все, кто пользуются соцсетями, знают и помнят, как Гандзюк через сайты и блоги, финансируемые на гранты США и Евросоюза, разжигала ненависть между херсонцами, жителями Украины, деля их на «сепаратистов» и «патриотов», а также разжигала вражду и ненависть между народами Украины и России.

Сотни уважаемых жителей Херсона были лично ею оскорбленными и униженными. Из ее уст и из-под ее пальцев на клавиатуре постоянно в соцсети распространялись тексты, аудио и видеоматериалы, которыми она поливала грязью тысячи простых людей, унижала их, оскорбляла депутатов разных советов из разных городов Украины и даже организовывала акции по их избиению и устрашению. Подтверждающие это материалы газет, я прилагаю», – добавил он.

Также экс-нардеп напомнил, что Гандзюк поливала грязью и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Не забуду, когда она унижала ветеранов Великой Отечественной войны, оскорбляя их и вырывая из их рук цветы, флаги, плакаты, и кричала: «Вы ватники! Вы не наши герои! Наш герой – Бандера!» Это было на праздник 1 мая 2017 года. И это всего лишь я привожу единичные случаи, а подобных инцидентов было великое множество. И вот за такие поступки сегодняшняя дебильная власть и увековечивает именами таких людей, как Гандзюк, улицы Херсона», – возмутился Журавко.

«Думаю, эта улица недолго будет терпеть имя фашистки-бандеровки. Скоро справедливость будет восстановлена, и все вернется на свои места, в том числе и название поруганной на сегодня улицы», – подытожил экс-нардеп.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, херсонской майданщице Гандзюк плеснули в лицо кислотой участники так называемой “АТО”, воевавшие в Донбассе. В итоге она скончалась в больнице. Среди исполнителей пять членов «Украинской добровольческой армии», подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу.