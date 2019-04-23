Херсонские коммунисты вышли из подполья на ТВ

23.04.2019, Херсон, Игорь Петров

Нынешняя Верховная Рада насквозь коррумпирована и будущему президенту надо ее разогнать.

Об этом на телеканале Херсон Плюс заявила народный депутат Украины II, III, IV, V, VI созывов, член Коммунистической партии Украины Екатерина Самойлик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Результаты президентских выборов свидетельствует о том, насколько люди устали от нынешней власти, подчеркнула она.

«Впечатление такое, что люди голосовали не потому что кто-то агитировал. Это был зов души, вызов власти – не хотим дальше так жить. Не хотим быть нищими, не хотим с протянутой рукой просить у государства чтобы хотя бы оплатить коммуналку», – сказала Екатерина Самойлик.

По ее словам, люди устали не только от Порошенко, но и от парламента.

«Эта Верховная Рада насквозь коррумпирована. Кроме материальной выгоды она ничего не видит. Такая Верховная Рада не имеет права на дальнейшее существование», – считает Катерина Самойлик.

Поэтому, по словам коммунистки, Украину ждет горячее политическое лето.

«Я думаю, будет зной. Не просто жара, а страшный зной. Но надо очищаться, быстрее расчищать нашу землю. Дальше так просто невозможно», – сказала она.