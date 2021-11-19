Херсонских сирот готовят к войне за Украину

19.11.202118:52 (Мск), Херсон,
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В селе Степановка Херсонской области для детей из Центра социально-психологической реабилитации провели националистический семинар «Юные джуры и полиция – единая семья».

Об этом сообщили в местном информационном издании «Общественное.Херсон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В селе Степановка Херсонской области для детей из Центра социально-психологической реабилитации провели националистический семинар...

Основой для семинара стала «военно-патриотическая игра» для детей «Джура», с помощью которой украинские националисты готовят из подрастающего поколения новых боевиков. Сейчас там проходят подготовку 38 детей – сирот и детей из неблагополучных семей.

В ходе семинара дети проходят физподготовку, осваивают «туристические» навыки – установка палатки, вязание узлов, готовка еды на кострах. Также им преподаётся украинская версия истории.

К проведению мероприятий присоединились полицейские – воспитанников центра учат правильно обращаться с оружием.

«Если на поле боя возникнет ситуация, и надо будет устранить неполадку, то он сможет разобрать оружие, устранить поломку, и заново собрать», – сказал привлечённый к обучению силовик Сергей Ковбаса.

К обучению также привлекли местных казаков. Атаман казацкого общества «Херсонская Сечь» Юрий Тимофиенко признал, что из детей готовят будущих националистов.

«Джура – это будущий казак. Мы подготовим детей так, чтобы они были и морально и духовно, и физически здоровы, чтобы, когда придёт время, защищать страну и имя Украины», – сказал он.

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